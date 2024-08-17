Щомісячна плата 5 доларів: як працює церква, що поклоняється канабісу (фото)

Спочатку Дейв Ходжес проводив недільні зустрічі, на яких роздавав "косяки" і проповідував парафіянам про "травку" і духовність.

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Церква Амброзії, яка була заснована п'ять років тому в американському Окленді, є однією з найбільш швидкозростаючих релігій у США. Мегацерква, яка вірить, що канабіс і псилоцибінові гриби дають людям можливість спілкуватися з богами, може похвалитися конгрегацією, що перевищує 100 000 осіб, пише Daily Star.

Міжконфесійна організація, яку очолює пастор Дейв Ходжес, прагне розширити доступ громадськості до психоделічних грибів і марихуани. За вступний внесок у розмірі 10 доларів і щомісячну плату в розмірі 5 доларів будь-який дорослий може приєднатися до церкви і отримати доступ до таїнств: марихуани, грибів і психотропної суміші аяуаска. Сума членських внесків, вступних внесків і пожертвувань приносить церкві близько 5 мільйонів доларів, проте пастор стверджує, що більша частина цього одразу ж витрачається на безпеку, оренду та накладні витрати.

Ідея церкви прийшла Ходжесу випадково, під час фестивалю Burning Man 2010 року. І 2019 року, коли він відкрив церкву канабісу, люди сприйняли цю думку всерйоз. Спочатку чоловік проводив щотижневі недільні проповіді, на яких роздавав "косяки" і проповідував парафіянам про "травичку" і духовність.

"Я називав це культом жартома, але в мене були послідовники, люди, які хотіли, щоб це стало справжньою релігією... Хлопці з Burning Man допомогли створити для неї систему і заповіді. Тому, коли з'явилася можливість відкрити церкву 2019 року, я за неї вхопився", — розповів пастор.

Незважаючи на нетрадиційний характер церкви, вона захищена постановою Верховного суду від 2006 року, яка підтвердила право на використання заборонених наркотиків під час богослужінь.

Фото: The Oaklandside

У 2020 році поліція провела обшук у церкві та конфіскувала 200 000 доларів, а також рослинні лікарські засоби у зв'язку зі звинуваченнями, що церква функціонувала як нелегальна аптека.

Однак, за словами Ходжеса, він передбачав такий розвиток подій від того самого дня, як тільки відкрив церкву, і передбачав судову тяганину. У 2022 році Ходжес розпочав судовий процес проти міста і поліції за дискримінацію релігійних переконань церкви.

А "наліт" лише пішов на користь церкві. До рейду вона працювала за принципом "сарафанного радіо" з 20 000 парафіян, після чого їхня кількість збільшилася до 100 000 фізичних членів, причому без жодної реклами.

Фото: Барбо

Усередині будівлі церкви чергує озброєна охорона і встановлена система безпеки, як в аеропортах. Парафіянам роздають брошури, в яких пояснюють, що психоделічні гриби і канабіс сприяють "встановленню зв'язку з Богом". Також брошури містять таблицю дозувань, у якій детально описано різну вагу грибів, необхідну для досягнення трипів різної інтенсивності. Крім того, у них попереджають, що "робота з великими дозами може бути жахливою", і наполягають, що шукачам слід приймати великі дози лише тоді, коли ті готові спілкуватися зі своєю душею.

Сам Ходжес вважає, що в місті було б менше наркоманів, які вживають опіоїди, якби було більше церков, що пропонують релігійні таїнства у формі психоделічних препаратів.

"Існує безліч причин, через які люди стають наркоманами, але одним з основних чинників є нерозуміння того, навіщо вони тут і що їм робити зі своїм життям", — сказав пастор.

Водночас він підкреслює, що церква Амброзії не працює як реабілітаційний центр, і порадив людям, які борються із залежністю, звернутися до професіоналів. Однак він має намір запровадити цю послугу в майбутньому, як частину функцій церкви.

Нагадаємо, пастор із Зімбабве приголомшив парафіян, поговоривши з Богом по мобільному телефону під час церковної служби. Пол Саньянгор стверджує, що в нього є "пряма лінія" з небесами.

Фокус писав, що кенійський проповідник Еліу Сімію змушений був звернутися в поліцію. Його парафіяни збиралися його розіп'яти, щоб з'ясувати, чи не є той новим Ісусом Христом.