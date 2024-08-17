Не вистачило 2,5 фунта на купівлю лотереї: студентка втратила джекпот у 182 млн

Представник лотереї побажав дівчині удачі в наступних іграх. Вона могла виграти 182 млн фунтів.

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Рейчел і Ліам завжди робили ставки на свої щасливі цифри 6, 12, 22, 29, 33, 6 і 11, які виграли джекпот у розіграші 26 лютого 2021 року. Однак мрії розбагатіти зруйнувалися, коли виграш у розмірі 182 млн фунтів стерлінгів, що становить близько 9,6 млрд гривень, виявився недоступним через брак грошей на купівлю квитка, пише видання Daily Star.

Світ Рейчел Кеннеді, тоді студентки факультету бізнесу Брайтонського університету, та її коханого Ліама Маккрохана з Гартфордшира перевернувся, коли в лютому 2021 року було вгадано всі сім номерів лотереї EuroMillions.

На жаль, купівля квитка тоді не відбулася, оскільки на банківському рахунку дівчини не вистачило необхідних 2,50 фунта стерлінгів, тобто близько 130 гривень.

Представник державної лотереї надіслав парі побажання "удачі" в майбутніх іграх, заявивши, що сподівається, що Рейчел раніше купить квиток на наступний великий розіграш.

EuroMillions — це лотерея з величезними джекпотами, в яку грають багато країн Європи. Щоб виграти джекпот, потрібно вгадати п'ять номерів і дві щасливі зірки. Шанси на виграш становлять один до 117 мільйонів. За весь час у Великій Британії було 70 переможців, які "взяли" джекпот.

Фокус писав, як джекпот назавжди змінив життя хлопця, який жив у підвалі рідної домівки і заочно навчався в коледжі. У 1999 році 21-річний заправник з Айови Тімоті Шульц зірвав виграш національної лотереї Powerball у розмірі 28 мільйонів доларів.

Також нагадаємо, що британка Роуз Дойл у 73 роки ще працювала на двох роботах, але виграла розкішний особняк у лотерею. Крім того, приз включав у себе 100 000 фунтів стерлінгів готівкою, тож жінка вирішила "піти на пенсію".