Не хватило 2,5 фунта на покупку лотереи: студентка упустила джекпот в 182 млн

Представитель лотереи пожелал девушке удачи в следующих играх. Она могла выиграть 182 млн фунтов.

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Рейчел и Лиам всегда делали ставки на свои счастливые цифры 6, 12, 22, 29, 33, 6 и 11, которые выиграли джекпот в розыгрыше 26 февраля 2021 года. Однако мечты разбогатеть рухнули, когда выигрыш в размере 182 млн фунтов стерлингов, что составляет около 9,6 млрд гривен, оказался недоступен из-за нехватки денег на покупку билета, пишет издание Daily Star.

Мир Рэйчел Кеннеди, тогда студентки факультета бизнеса Брайтонского университета, и ее возлюбленного Лиама Маккрохана из Хартфордшира перевернулся, когда в феврале 2021 года были угаданы все семь номеров лотереи EuroMillions.

К сожалению, покупка билета тогда не состоялась, поскольку на банковском счете девушки не хватило необходимых 2,50 фунта стерлингов, то есть около 130 гривен.

Представитель государственной лотереи прислал паре пожелание "удачи" в будущих играх, заявив, что надеется, что Рейчел пораньше купит билет на следующий большой розыгрыш.

EuroMillions — это лотерея с огромными джекпотами, в которую играют многие страны Европы. Чтобы выиграть джекпот, нужно угадать пять номеров и две счастливые звезды. Шансы на выигрыш составляют один к 117 миллионам. За все время в Великобритании было 70 победителей, "взявших" джекпот.

Фокус писал, как джекпот навсегда изменил жизнь парня, который жил в подвале родительского дома и заочно учился в колледже. В 1999 году 21-летний заправщик из Айовы Тимоти Шульц сорвал выигрыш национальной лотереи Powerball в размере 28 миллионов долларов.

Также напомним, что британка Роуз Дойл в 73 года еще работала на двух работах, но выиграла роскошный особняк в лотерею. Кроме того, приз включал в себя 100 000 фунтов стерлингов наличными, поэтому женщина решила "уйти на пенсию".