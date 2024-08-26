Жінка показала, як насправді потрібно розгортати мішки для сміття (відео)

У ролику жінка розповідає, як покласти рулон у смітник, розгорнувши один мішечок, а потім легко витягнути новий, коли використаний пакет буде повністю заповнений.

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Лайфак для сміттєвих пакетів, що дозволяє легко змінювати мішечки, підкорив інтернет. Блогерка знайшла ідеальне рішення, поклавши цілий рулон чорних пакетів на дно смітника. Відповідне відео спершу з’явилось у TikTok, зібравши понад мільйон переглядів.

У ролику жінка демонструє, як покласти рулон у смітник, розгорнувши один вкладиш, а потім легко витягнути новий, коли використаний пакет буде повністю заповнений.

"Я не можу повірити, що відкрила для себе це щойно! Подивіться і подякуйте мені пізніше", — розповідає вона у кадрі.

У той час як багато глядачів називають лайфхакт "геніальним" і "суперкрутим", інші занепокоєні безладом. Скептики кажуть, що якщо мішок порветься або протече, це зіпсує всі пакети.

"Всі пакети будуть смердіти";

"Мені здається, що варто використовувати цей лайфхак тільки для певних кімнат. Я б не використовувала його на кухні, бо переживаю через протікання";

"Всі, хто каже: "А що як буде протікати", може, просто не варто виливати рідину у смітник? Виливайте її у раковину".

Відео швидко увірвалось у тренди соціальної мережі, зібравши величезну кількість переглядів, вподобайок та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Леонардо Урбано з Австралії, який минулого року заробив на смітті близько $66 тисяч. Чоловік шукає цінні речі та коштовності, а потім продає їх. Серед таких знахідок прикраси, побутова техніка, меблі, брендовий одяг та аксесуари.

А от сімейну пару Золтана Пінтера і Вероніку Майк зі Сток-он-Трента (Англія), яка хотіла навести лад у своєму районі, оштрафувала місцева рада на 1200 фунтів стерлінгів.