Женщина показала, как на самом деле нужно использовать мешки для мусора (видео)

В ролике женщина рассказывает, как положить рулон в мусорку, развернув один мешочек, а затем легко вытащить новый, когда использованный пакет будет полностью заполнен.

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Лайфак для мусорных пакетов, позволяющий легко менять мешочки, покорил интернет. Блогерша нашла идеальное решение, положив целый рулон черных пакетов на дно мусорника. Соответствующее видео сначала появилось в TikTok, собрав более миллиона просмотров.

В ролике женщина демонстрирует, как положить рулон в мусорку, развернув один вкладыш, а затем легко вытащить новый, когда использованный пакет будет полностью заполнен.

"Я не могу поверить, что открыла для себя это только что! Посмотрите и поблагодарите меня позже", — рассказывает она в кадре.

В то время как многие зрители называют лайфхакт "гениальным" и "суперкрутым", другие взволнованы беспорядком. Скептики говорят, что если мешок порвется или протечет, это испортит все пакеты.

"Все пакеты будут вонять";

"Мне кажется, что стоит использовать этот лайфхак только для определенных комнат. Я бы не использовала его на кухне, потому что переживаю из-за протекания";

"Все, кто говорит: "А что если будет протекать", может, просто не стоит выливать жидкость в мусорку? Выливайте ее в раковину".

Видео быстро ворвалось в тренды социальной сети, собрав огромное количество просмотров, лайков и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о Леонардо Урбано из Австралии, который в прошлом году заработал на мусоре около $66 тысяч. Мужчина ищет ценные вещи и драгоценности, а затем продает их. Среди таких находок украшения, бытовая техника, мебель, брендовая одежда и аксессуары.

А вот семейную пару Золтана Пинтера и Веронику Майк из Сток-он-Трента (Англия), которая хотела навести порядок в своем районе, оштрафовал местный совет на 1200 фунтов стерлингов.