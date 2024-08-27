У безробітного з "незрозумілим багатством" вилучили дорогий суперкар Lamborghini (фото)

Підозрюваний отримував допомогу з безробіття з 2019 року. У чоловіка було вилучено Lamborghini Huracan, Harley-Davidson V-Rod і коштовності.

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Поліція Нового Південного Уельсу вилучила у 39-річного жителя Сіднея (Австралія) суперкар Lamborghini, мотоцикл Harley-Davidson і два годинники Rolex, звинувативши його у зв'язках з організованою злочинністю. Про це пише Car Expert.

Розслідування "незрозумілого багатства" людей, пов'язаних із незаконною діяльністю, було розпочато детективами відділу по боротьбі з організованою злочинністю штату НЮУ (NSW State Crime) і Комісією по боротьбі зі злочинністю НЮУ (NSW Crime Commission) в травні.

Унаслідок їхньої діяльності 11 липня було видано ордер на обшук у підрозділі в Парраматті, де було виявлено та вилучено Lamborghini Huracan, Harley-Davidson V-Rod і коштовності. За оцінками поліції, загальна вартість предметів перевищила 500 000 доларів.

У чоловіка було вилучено Lamborghini Huracan, Harley-Davidson V-Rod і коштовності Фото: NSW Police Force

У п'ятницю, 16 серпня, відділ по боротьбі з організованою злочинністю висунув 39-річному чоловікові обвинувачення в "нечесному заволодінні унікальним ідентифікатором". Повідомляється, що чоловік отримував допомогу з безробіття з 2019 року. Йому було видано повідомлення про явку до суду, щоб він постав перед місцевим судом у п'ятницю 4 жовтня 2024 року.

Розслідування щодо осіб, імовірно пов'язаних із мережами організованої злочинності, триває.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція затримала злодія, який присів почитати книжку. Новина про невдале пограбування привернула увагу автора книги, який повідомив, що хотів би відправити чоловікові примірник, щоб той зміг дочитати його до кінця.

Також стало відомо, що пілот під час польоту зізнався, що не має дозволу на посадку. Нещодавно рейс авіакомпанії Alaska Airlines було відхилено від запланованого пункту призначення через шокуюче зізнання одного з членів екіпажу. Він зробив несподіване оголошення по системі оповіщення.