У безработного с "необъяснимым богатством" изъяли дорогой суперкар Lamborghini (фото)

Подозреваемый получал пособие по безработице с 2019 года. У мужчины были изъяты Lamborghini Huracan, Harley-Davidson V-Rod и драгоценности.

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Полиция Нового Южного Уэльса изъяла у 39-летнего жителя Сиднея (Австралия) суперкар Lamborghini, мотоцикл Harley-Davidson и двое часов Rolex, обвинив его в связях с организованной преступностью. Об этом пишет Car Expert.

Расследование "необъяснимого богатства" людей, связанных с незаконной деятельностью, было начато детективами отдела по борьбе с организованной преступностью штата НЮУ (NSW State Crime) и Комиссией по борьбе с преступностью НЮУ (NSW Crime Commission) в мае.

В результате их деятельности 11 июля был выдан ордер на обыск в подразделении в Парраматте, где были обнаружены и изъяты Lamborghini Huracan, Harley-Davidson V-Rod и драгоценности. По оценкам полиции, общая стоимость предметов превысила 500 000 долларов.

У мужчины были изъяты Lamborghini Huracan, Harley-Davidson V-Rod и драгоценности Фото: NSW Police Force

В пятницу, 16 августа, отдел по борьбе с организованной преступностью предъявил 39-летнему мужчине обвинение в "нечестном завладении уникальным идентификатором". Сообщается, что мужчина получал пособие по безработице с 2019 года. Ему было выдано уведомление о явке в суд, чтобы он предстал перед местным судом в пятницу 4 октября 2024 года.

Расследование в отношении лиц, предположительно связанных с сетями организованной преступности, продолжается.

Ранее Фокус сообщал, что полиция задержала вора, который присел почитать книжку. Новость о неудавшемся ограблении привлекла внимание автора книги, который сообщил, что хотел бы отправить мужчине экземпляр, чтобы тот смог дочитать его до конца.

Также стало известно, что пилот во время полета признался, что не имеет разрешения на посадку. Недавно рейс авиакомпании Alaska Airlines был отклонен от запланированного пункта назначения из-за шокирующего признания одного из членов экипажа. Он сделал неожиданное объявление по системе оповещения.