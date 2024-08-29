Родина зробила зі старого автобуса затишний дім на колесах: що всередині (фото)

Всередині є все необхідне для комфортного життя, зокрема невеличка кухня, туалет, двоярусне ліжко й диван зі столом, що розкладається.

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Матір Карлін Роббінс перетворила шкільний автобус на затишний будиночок для всієї сім'ї. Про свій унікальний досвід жінка розповідає в соціальних мережах, щоб показати, як можна бюджетно, але зі смаком, облаштувати житло з усіма вигодами.

Карлін з чоловіком купили автобус за 2 000 фунтів стерлінгів (майже 109 тис. грн). Усередині вони поставили власноруч змайстроване двоярусне ліжко, а також невеликий диван зі столом, який можна витягнути, щоб сім'я могла сісти разом та повечеряти. Біля дверей є невелика кухонна стільниця та металевий контейнер замість умивальника.

"Минуло приблизно 2 місяці відтоді, як ми почали будівництво. Майже закінчили внутрішню частину салону, залишилося покласти підлогу і встановити сидіння для водія та пасажирів… Чоловік облаштував кілька ящиків над раковиною, які підіймаються та висуваються. Також провів гарячу воду та поставив туалет з компостним сепаратором. Він у мене майстер на всі руки, тож витратилися лише на будівельні матеріали", — додала Карлін.

Двоярусне ліжко в автобусі Фото: Facebook/Small Space Living

Її допис завірусився в групі Small Space Living у Facebook. Користувачі мережі похвалили подружжя за блискучу роботу, оригінальні дизайнерські рішення та ощадливість.

"Мені подобається те, що ви зробили! Розважайтеся!";

"Яка чудова ідея — дуже мило";

"Ого! Стільки красивих деталей! Дивовижно, гарна робота! Хто б міг подумати, що всередині буде так просторо? Я в захваті! Насолоджуйтесь!";

"Великий прогрес, виглядає фантастично";

"Люблю всі ці маленькі штрихи, які роблять цей автобус справжнім домом на колесах".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річний Дейл Ренкмор та 26-річна Ненсі Керіна з Лондона (Велика Британія) за рік заощадили на оренді житла 10 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 531 тис. грн), придбавши й відремонтувавши старий вузькофюзеляжний човен 1970-х років. Пара не хотіла зв’язуватися з іпотекою, тож це виявилось ідеальним розв'язанням житлового питання.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (майже 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.