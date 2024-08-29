Семья сделала из старого автобуса уютный дом на колесах: что внутри (фото)

Внутри есть все необходимое для комфортной жизни, в частности небольшая кухня, туалет, двухъярусная кровать и диван с раскладывающимся столом.

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Мать Карлин Роббинс превратила школьный автобус в уютный домик для всей семьи. О своем уникальном опыте женщина рассказывает в социальных сетях, чтобы показать, как можно бюджетно, но со вкусом, обустроить жилье со всеми удобствами.

Карлин с мужем купили автобус за 2 000 фунтов стерлингов (около 109 тыс. грн). Внутри они поставили собственноручно сделанную двухъярусную кровать, а также небольшой диван со столом, который можно вытянуть, чтобы семья могла сесть вместе и поужинать. У дверей есть небольшая кухонная столешница и металлический контейнер вместо умывальника.

"Прошло около 2 месяцев с тех пор, как мы начали строительство. Почти закончили внутреннюю часть салона, осталось положить пол и установить сиденья для водителя и пассажиров... Муж обустроил несколько ящиков над раковиной, они поднимаются и выдвигаются. Также провел горячую воду и поставил туалет с компостным сепаратором. Он у меня мастер на все руки, поэтому потратились только на строительные материалы", — добавила Карлин.

Двухъярусная кровать в автобусе Фото: Facebook/Small Space Living

Ее пост завирусился в группе Small Space Living в Facebook. Пользователи сети похвалили супругов за блестящую работу, оригинальные дизайнерские решения и бережливость.

"Мне нравится то, что вы сделали! Развлекайтесь!";

"Какая замечательная идея — очень мило";

"Ого! Столько красивых деталей! Удивительно, хорошая работа! Кто бы мог подумать, что внутри будет так просторно? Я в восторге! Наслаждайтесь!";

"Большой прогресс, выглядит фантастически";

"Люблю все эти маленькие штрихи, которые делают этот автобус настоящим домом на колесах".

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летний Дейл Ренкмор и 26-летняя Нэнси Керина из Лондона (Великобритания) за год сэкономили на аренде жилья 10 тысяч фунтов стерлингов (около 531 тыс. грн), приобретя и отремонтировав старую узкофюзеляжную лодку 1970-х годов. Пара не хотела связываться с ипотекой, поэтому это оказалось идеальным решением жилищного вопроса.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.