Позашляховик впав у річку, поки пара на задньому сидінні займалась коханням (фото)

Закохані випадково натиснули важіль перемикання передач, після чого транспортний засіб почав рухатися.

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Любовні втіхи американської пари на задньому сидінні Range Rover ледь не закінчилися трагедією. Позашляховик посеред ночі з'їхав у річку в Філадельфії (США). Про це пише видання New York Post.

Працівники поліції повідомляють, що закохані, ймовірно, займалися коханням в авто біля річки Шуйлкилл близько 4:15 ранку в середу, 28 серпня. Хтось з них випадково натиснув важіль перемикання передач, після чого транспортний засіб почав рухатися в напрямку водойми, а потім перекинувся й пішов на дно біля мосту Strawberry Mansion.

Водій та пасажирка, імена яких не розголошуються, вистрибнули з Range Rover 2020 року випуску ще до того, як він затонув. Рятувальники витягли машину з річки близько 9 ранку. За попередньою інформацією, проти фігурантів цієї історії не висунуто жодних звинувачень.

Водій та пасажирка встигли врятуватися Фото: CBS Водій та пасажирка встигли врятуватися Фото: CBS

До речі, цей випадок стався всього через кілька тижнів після того, як інший автомобіль в'їхав у річку Шуйлкилл. Свідок, який рибалив неподалік, розповів, що седан їхав дорогою біля річки, а потім раптом почав гальмувати й заднім ходом з'їхав у водойму. Коли на місце події приїхали рятувальники, то всередині авто нікого не було, попри те, що всі чотири двері були заблоковані. Поліція наразі займається розслідуванням цього інциденту.

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