Внедорожник упал в реку, пока пара на заднем сиденье занималась любовью (фото)

Влюбленные случайно нажали рычаг переключения передач, после чего транспортное средство начало двигаться.

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Любовные утехи американской пары на заднем сиденье Range Rover едва не закончились трагедией. Внедорожник посреди ночи съехал в реку в Филадельфии (США). Об этом пишет издание New York Post.

Сотрудники полиции сообщают, что влюбленные, вероятно, занимались любовью в авто возле реки Шуйлкилл около 4:15 утра в среду, 28 августа. Кто-то из них случайно нажал рычаг переключения передач, после чего транспортное средство начало двигаться в направлении водоема, а затем перевернулось и пошло на дно возле моста Strawberry Mansion.

Водитель и пассажирка, имена которых не разглашаются, выпрыгнули из Range Rover 2020 года выпуска еще до того, как он утонул. Спасатели вытащили машину из реки около 9 утра. По предварительной информации, против фигурантов этой истории не выдвинуто никаких обвинений.

Водитель и пассажирка успели спастись Фото: CBS Водитель и пассажирка успели спастись Фото: CBS

Кстати, этот случай произошел всего через несколько недель после того, как другой автомобиль въехал в реку Шуйлкилл. Свидетель, который рыбачил неподалеку, рассказал, что седан ехал по дороге возле реки, а потом вдруг начал тормозить и задним ходом погрузился в водоем. Когда на место происшествия приехали спасатели, то внутри авто никого не было, несмотря на то, что все четыре двери были заблокированы. Полиция сейчас занимается расследованием этого инцидента.

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