Справжнє диво: плавучий міст дає змогу автомобілям їздити поверхнею річки (відео)

Водії, які дотримуються встановленого обмеження швидкості у 20 км/год, мають відчувати лише легке колихання річки під машиною.

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У Китаї плавучий міст Шицзігуань, також відомий як Міст мрії, дає змогу автомобілям вагою до 2,8 тонни проїжджати поверхнею річки Цинцзян. Його довжина становить 400 метрів. Про це пише Oddity Central.

Побудований за німецькою технологією, що запобігає перекиданню, плавучий міст Шіцзігуань з 2016 року функціонує як для автомобільного, так і для пішохідного руху. Він зроблений із поплавців із поліетилену високої щільності, заповнених водою для додаткової стійкості, тому, якщо водії дотримуються встановленого обмеження швидкості у 20 км/год, вони мають відчувати лише легке колихання річки під ними.

Відтоді як 8 років тому було відкрито плавучий міст Шицзигуань, він став однією з головних визначних пам'яток країни. Люди з усього Китаю приїжджають сюди, щоб, сидячи за кермом, помилуватися природними пейзажами.

Однак, попри те, що міст досить широкий для одностороннього руху, аварії все одно трапляються.

Міст мрії дає змогу автомобілям вагою до 2,8 тонни проїжджати поверхнею річки Цинцзян Фото: Oddity Central

У 2023 році автомобіль із вісьмома пасажирами пробив поручні й впав у глибокі води річки Цинцзян. Того дня загинули п'ятеро людей, а трьом вдалося вибратися з машини й доплисти до берега. Обставини аварії залишилися нез'ясованими, але камера спостереження зафіксувала, як автомобіль в'їхав на плавучий міст, сильно розгойдався, а потім пробив загородження.

Плавучий міст Шицзігуань був тимчасово закритий після торішнього трагічного інциденту, але відтоді він знову відкрився і, як і раніше, користується популярністю.

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