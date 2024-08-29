Настоящее чудо: плавучий мост позволяет автомобилям ездить по поверхности реки (видео)

Водители, которые соблюдают установленное ограничение скорости в 20 км/ч, должны чувствовать только легкое колыхание реки под машиной.

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В Китае плавучий мост Шицзигуань, также известный как Мост мечты, позволяет автомобилям весом до 2,8 тонны проезжать по поверхности реки Цинцзян. Его длинна составляет 400 метров. Об этом пишет Oddity Central.

Построенный по немецкой технологии, предотвращающей опрокидывание, плавучий мост Шицзигуань с 2016 года функционирует как для автомобильного, так и для пешеходного движения. Он сделан из поплавков из полиэтилена высокой плотности, заполненных водой для дополнительной устойчивости, поэтому, если водители соблюдают установленное ограничение скорости в 20 км/ч, они должны чувствовать только легкое колыхание реки под ними.

С тех пор как 8 лет назад был открыт плавучий мост Шицзигуань, он стал одной из главных достопримечательностей страны. Люди со всего Китая приезжают сюда, чтобы сидя за рулем полюбоваться природными пейзажами.

Однако, несмотря на то, что мост достаточно широк для одностороннего движения, аварии все равно случаются.

Мост мечты позволяет автомобилям весом до 2,8 тонны проезжать по поверхности реки Цинцзян Фото: Oddity Central

В 2023 году автомобиль с восемью пассажирами пробил перила и упал в глубокие воды реки Цинцзян. В тот день погибли пять человек, а троим удалось выбраться из машины и доплыть до берега. Обстоятельства аварии остались невыясненными, но камера наблюдения зафиксировала, как автомобиль въехал на плавучий мост, сильно раскачался, а затем пробил заграждение.

Плавучий мост Шицзигуань был временно закрыт после прошлогоднего трагического инцидента, но с тех пор он снова открылся и по-прежнему пользуется популярностью.

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