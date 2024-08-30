"Переміщається в часі": чоловік перетворив свій будинок і сад на ковбойське містечко (фото)

Біллі Гіббонс розмістив на своєму задньому дворі офіс шерифа, невелику в'язницю, банк, торговий пункт, перукарню, кузню і навіть гармату. Він вважає, що будівництво обійшлося йому всього в 500 фунтів стерлінгів.

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68-річний Біллі Гіббонс перетворив свій будинок в Одлемі (Англія) на притулок 1950-х років після смерті батьків у середині 90-х, але цього виявилося замало. Не відчуваючи, що живе досить далеко в минулому, він також побудував на задньому дворі ковбойське містечко. Про це пише Daily Star.

Кухня чоловіка рясніє фарбами, демонструючи вінтажні шафи на тлі класичної чорно-білої підлоги в шаховому порядку, а сам він пишається тим, що володіє 10 холодильниками тієї епохи, хоча для інтер'єру підійшов тільки один. Однак британець не захотів зупинятися на досягнутому і після трьох років наполегливої праці та скромних інвестицій у 500 фунтів стерлінгів він перетворив свій сад на місто з вестерну. Тепер він може похвалитися заднім двором з офісом шерифа, самогонним апаратом, в'язницею, банком, торговим пунктом, перукарнею, кузнею і навіть гарматою.

Одержимість Біллі 1950-ми роками почалася, коли він ще був хлопчиськом Фото: SWNS

Одержимість Біллі 1950-ми роками почалася, коли він ще був хлопчиськом. Зараз він уже вийшов на пенсію.

"Я провів додаткові дослідження і з'ясував стиль предметів побуту та одягу 50-х, які я регулярно ношу. Одяг — багато чого з того, що у мене є, це сучасне ретро, але багато чого я беру з благодійних магазинів. Класичні автомобілі — один із них Vauxhall Velox кінця 50-х років, а ще в мене є хотрод у стилі 1950-х", — каже британець, який захоплений культурою Дикого Заходу.

Чоловік захоплений старовинними автомобілями Фото: SWNS

Біллі зазначив, що йому майже не довелося витрачати жодної копійки на свій будинок у стилі 1950-х років, адже більшість речей він зберігав понад 30 років.

"Я отримав більшість, коли люди викидали їх у 80-х і 90-х роках, вважаючи занадто старими. У мене є 10 холодильників 1950-х років — їх не може бути занадто багато. Коли ми переїхали сюди в 69 році, мій батько тримав коней і побудував дві стайні та кілька інших сараїв для сіна, а після того, як я успадкував це місце, я побудував великий гараж для своїх класичних автомобілів. Але після того, як мені спала на думку ідея побудувати ранчо, я почав зі стаєнь і переробив їх на в'язницю, а іншу — на офіс шерифа", — додав чоловік.

Біллі зміг знайти навіть гармату

Біллі вважає, що будівництво обійшлося йому всього в 500 фунтів стерлінгів, завдяки використанню вже наявних у нього матеріалів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку заради "щасливих" спогадів. Даг Бетел розповів про щасливі моменти свого життя. Щоб зберегти ці спогади, він ніколи нічого не переробляв у будинку своїх батьків, у якому зараз живе разом із сестрою.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.