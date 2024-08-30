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"Переміщається в часі": чоловік перетворив свій будинок і сад на ковбойське містечко (фото)

Чоловік побудував ковбойське містечко, Світ Дикого Заходу, Дикий Захід, раритет, старовинні речі, вестерн, побудував містечко на задньому дворі
Фото: SWNS | Біллі Гіббонс перетворив свій будинок і сад на ковбойське містечко

Біллі Гіббонс розмістив на своєму задньому дворі офіс шерифа, невелику в'язницю, банк, торговий пункт, перукарню, кузню і навіть гармату. Він вважає, що будівництво обійшлося йому всього в 500 фунтів стерлінгів.

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68-річний Біллі Гіббонс перетворив свій будинок в Одлемі (Англія) на притулок 1950-х років після смерті батьків у середині 90-х, але цього виявилося замало. Не відчуваючи, що живе досить далеко в минулому, він також побудував на задньому дворі ковбойське містечко. Про це пише Daily Star.

Кухня чоловіка рясніє фарбами, демонструючи вінтажні шафи на тлі класичної чорно-білої підлоги в шаховому порядку, а сам він пишається тим, що володіє 10 холодильниками тієї епохи, хоча для інтер'єру підійшов тільки один. Однак британець не захотів зупинятися на досягнутому і після трьох років наполегливої праці та скромних інвестицій у 500 фунтів стерлінгів він перетворив свій сад на місто з вестерну. Тепер він може похвалитися заднім двором з офісом шерифа, самогонним апаратом, в'язницею, банком, торговим пунктом, перукарнею, кузнею і навіть гарматою.

Чоловік побудував ковбойське містечко, Світ Дикого Заходу, Дикий Захід, раритет, старовинні речі, вестерн, побудував містечко на задньому дворі Fullscreen
Одержимість Біллі 1950-ми роками почалася, коли він ще був хлопчиськом
Фото: SWNS

Одержимість Біллі 1950-ми роками почалася, коли він ще був хлопчиськом. Зараз він уже вийшов на пенсію.

"Я провів додаткові дослідження і з'ясував стиль предметів побуту та одягу 50-х, які я регулярно ношу. Одяг — багато чого з того, що у мене є, це сучасне ретро, але багато чого я беру з благодійних магазинів. Класичні автомобілі — один із них Vauxhall Velox кінця 50-х років, а ще в мене є хотрод у стилі 1950-х", — каже британець, який захоплений культурою Дикого Заходу.

Чоловік побудував ковбойське містечко, Світ Дикого Заходу, Дикий Захід, раритет, старовинні речі, вестерн, побудував містечко на задньому дворі Fullscreen
Чоловік захоплений старовинними автомобілями
Фото: SWNS

Біллі зазначив, що йому майже не довелося витрачати жодної копійки на свій будинок у стилі 1950-х років, адже більшість речей він зберігав понад 30 років.

"Я отримав більшість, коли люди викидали їх у 80-х і 90-х роках, вважаючи занадто старими. У мене є 10 холодильників 1950-х років — їх не може бути занадто багато. Коли ми переїхали сюди в 69 році, мій батько тримав коней і побудував дві стайні та кілька інших сараїв для сіна, а після того, як я успадкував це місце, я побудував великий гараж для своїх класичних автомобілів. Але після того, як мені спала на думку ідея побудувати ранчо, я почав зі стаєнь і переробив їх на в'язницю, а іншу — на офіс шерифа", — додав чоловік.

Чоловік побудував ковбойське містечко, Світ Дикого Заходу, Дикий Захід, раритет, старовинні речі, вестерн, побудував містечко на задньому дворі Fullscreen
Біллі зміг знайти навіть гармату

Біллі вважає, що будівництво обійшлося йому всього в 500 фунтів стерлінгів, завдяки використанню вже наявних у нього матеріалів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку заради "щасливих" спогадів. Даг Бетел розповів про щасливі моменти свого життя. Щоб зберегти ці спогади, він ніколи нічого не переробляв у будинку своїх батьків, у якому зараз живе разом із сестрою.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.