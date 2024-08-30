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МирФан

"Перемещается во времени": мужчина превратил свой дом и сад в ковбойский городок (фото)

Мужчина построил ковбойский городок, Мир Дикого Запада, Дикий Запад, раритет, старинные вещи, вестерн, построил городок на заднем дворе
Фото: SWNS | Билли Гиббонс превратил свой дом и сад в ковбойский городок

Билли Гиббонс разместил на своем заднем дворе офис шерифа, небольшую тюрьму, банк, торговый пункт, парикмахерскую, кузницу и даже пушку. Он считает, что строительство обошлось ему всего в 500 фунтов стерлингов.

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68-летний Билли Гиббонс превратил свой дом в Одлеме (Англия) в пристанище 1950-х годов после смерти родителей в середине 90-х, но этого оказалось мало. Не чувствуя, что живет достаточно далеко в прошлом, он также построил на заднем дворе ковбойский городок. Об этом пишет Daily Star.

Кухня мужчины пестрит красками, демонстрируя винтажные шкафы на фоне классического черно-белого пола в шахматном порядке, а сам он гордится тем, что владеет 10 холодильниками той эпохи, хотя для интерьера подошел только один. Однако британец не захотел останавливаться на достигнутом и после трех лет упорного труда и скромных инвестиций в 500 фунтов стерлингов он превратил свой сад в город из вестерна. Теперь он может похвастаться задним двором с офисом шерифа, самогонным аппаратом, тюрьмой, банком, торговым пунктом, парикмахерской, кузницей и даже пушкой.

Мужчина построил ковбойский городок, Мир Дикого Запада, Дикий Запад, раритет, старинные вещи, вестерн, построил городок на заднем дворе Fullscreen
Одержимость Билли 1950-ми годами началась, когда он еще был мальчишкой
Фото: SWNS

Одержимость Билли 1950-ми годами началась, когда он еще был мальчишкой. Сейчас он уже вышел на пенсию.

"Я провел дополнительные исследования и выяснил стиль предметов быта и одежды 50-х, которые я регулярно ношу. Одежда — многое из того, что у меня есть, это современное ретро, но многое я беру из благотворительных магазинов. Классические автомобили — один из них Vauxhall Velox конца 50-х годов, а еще у меня есть хотрод в стиле 1950-х", — говорит британец, который увлечен культурой Дикого Запада.

Мужчина построил ковбойский городок, Мир Дикого Запада, Дикий Запад, раритет, старинные вещи, вестерн, построил городок на заднем дворе Fullscreen
Мужчина увлечен старинными автомобилями
Фото: SWNS

Билли отметил, что ему почти не пришлось тратить ни копейки на свой дом в стиле 1950-х годов, ведь большинство вещей он хранил более 30 лет.

"Я получил большинство, когда люди выбрасывали их в 80-х и 90-х годах, считая слишком старыми. У меня есть 10 холодильников 1950-х годов — их не может быть слишком много. Когда мы переехали сюда в 69 году, мой отец держал лошадей и построил две конюшни и несколько других сараев для сена, а после того, как я унаследовал это место, я построил большой гараж для своих классических автомобилей. Но после того, как мне пришла в голову идея построить ранчо, я начал с конюшен и переделал их в тюрьму, а другую — в офис шерифа", — добавил мужчина.

Мужчина построил ковбойский городок, Мир Дикого Запада, Дикий Запад, раритет, старинные вещи, вестерн, построил городок на заднем дворе Fullscreen
Билли смог найти даже пушку

Билли считает, что строительство обошлось ему всего в 500 фунтов стерлингов, благодаря использованию уже имеющихся у него материалов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина более 60 лет ничего не меняет в доме ради "счастливых" воспоминаний. Даг Бетел рассказал о счастливых моментах своей жизни. Чтобы сохранить эти воспоминания, он никогда ничего не переделывал в доме своих родителей, в котором сейчас живет вместе с сестрой.

Также стало известно, что обычный с виду дом вызывает у людей беспокойство из-за стеклянной ванной комнаты. Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным.