"Перемещается во времени": мужчина превратил свой дом и сад в ковбойский городок (фото)

Билли Гиббонс разместил на своем заднем дворе офис шерифа, небольшую тюрьму, банк, торговый пункт, парикмахерскую, кузницу и даже пушку. Он считает, что строительство обошлось ему всего в 500 фунтов стерлингов.

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68-летний Билли Гиббонс превратил свой дом в Одлеме (Англия) в пристанище 1950-х годов после смерти родителей в середине 90-х, но этого оказалось мало. Не чувствуя, что живет достаточно далеко в прошлом, он также построил на заднем дворе ковбойский городок. Об этом пишет Daily Star.

Кухня мужчины пестрит красками, демонстрируя винтажные шкафы на фоне классического черно-белого пола в шахматном порядке, а сам он гордится тем, что владеет 10 холодильниками той эпохи, хотя для интерьера подошел только один. Однако британец не захотел останавливаться на достигнутом и после трех лет упорного труда и скромных инвестиций в 500 фунтов стерлингов он превратил свой сад в город из вестерна. Теперь он может похвастаться задним двором с офисом шерифа, самогонным аппаратом, тюрьмой, банком, торговым пунктом, парикмахерской, кузницей и даже пушкой.

Одержимость Билли 1950-ми годами началась, когда он еще был мальчишкой Фото: SWNS

Одержимость Билли 1950-ми годами началась, когда он еще был мальчишкой. Сейчас он уже вышел на пенсию.

"Я провел дополнительные исследования и выяснил стиль предметов быта и одежды 50-х, которые я регулярно ношу. Одежда — многое из того, что у меня есть, это современное ретро, но многое я беру из благотворительных магазинов. Классические автомобили — один из них Vauxhall Velox конца 50-х годов, а еще у меня есть хотрод в стиле 1950-х", — говорит британец, который увлечен культурой Дикого Запада.

Мужчина увлечен старинными автомобилями Фото: SWNS

Билли отметил, что ему почти не пришлось тратить ни копейки на свой дом в стиле 1950-х годов, ведь большинство вещей он хранил более 30 лет.

"Я получил большинство, когда люди выбрасывали их в 80-х и 90-х годах, считая слишком старыми. У меня есть 10 холодильников 1950-х годов — их не может быть слишком много. Когда мы переехали сюда в 69 году, мой отец держал лошадей и построил две конюшни и несколько других сараев для сена, а после того, как я унаследовал это место, я построил большой гараж для своих классических автомобилей. Но после того, как мне пришла в голову идея построить ранчо, я начал с конюшен и переделал их в тюрьму, а другую — в офис шерифа", — добавил мужчина.

Билли смог найти даже пушку

Билли считает, что строительство обошлось ему всего в 500 фунтов стерлингов, благодаря использованию уже имеющихся у него материалов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина более 60 лет ничего не меняет в доме ради "счастливых" воспоминаний. Даг Бетел рассказал о счастливых моментах своей жизни. Чтобы сохранить эти воспоминания, он никогда ничего не переделывал в доме своих родителей, в котором сейчас живет вместе с сестрой.

Также стало известно, что обычный с виду дом вызывает у людей беспокойство из-за стеклянной ванной комнаты. Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным.