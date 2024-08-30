Блогерка поділилася секретом і розповіла, як економити на подорожах Європою (фото)

Клер Мартін подорожує вже понад 10 років і зуміла вкластися в бюджет, обравши поромний транспорт замість авіарейсів.

Related video

31-річна блогерка Клер Мартін з Девона (Англія) вирушила в подорож Європою, включно з Францією, Італією та Іспанією, використовуючи тільки пороми, і заощадила при цьому сотні фунтів стерлінгів. Про це пише The Mirror.

Жінка подорожувала з Майорки до Барселони в Іспанії, з Плімута до Роскофа у Франції, з Таллінна (Естонія) до Гельсінкі у Фінляндії, з Марселя (Франція) до Алжиру, з Італії до Албанії, з Абердіна (Шотландія) до Шетландських островів і з Кале (Франція) до Дувра.

"Я хотіла подорожувати без перельотів, а оскільки я перетинала великі водойми, то найлогічнішим варіантом було скористатися поромом, і часто вони доправляли мене туди найшвидше. Пором часто є найпрямішим маршрутом, і мені подобається відчуття плавання морями; це схоже на справжню пригоду! Заходи сонця і прибережні краєвиди теж завжди приголомшливі. Мені також подобається, що ви ніколи не обмежені в сидінні — є цілий корабель, який можна досліджувати", — розповіла вона OMIO, сайту порівняння і бронювання подорожей.

На думку блогерки, поромні подорожі є чудовою альтернативою для тих, хто не любить літати, і найчастіше вони можуть бути набагато більш гладкими та швидкими, ніж бронювання традиційного рейсу та поїздка в аеропорт.

"Мені сподобалося подорожувати з Франції до Алжиру на поромі. Відчуття від плавання Середземним морем були приголомшливими, і мені подобалося бачити різні культури по обидва боки моря. Це був дуже гарний пором, і в мене була своя каюта, тож я сприймала це як міні-круїз", — каже Клер.

На думку блогерки, поромні подорожі є чудовою альтернативою для тих, хто не любить літати Фото: YouTube

Подорожуючи на поромі, Клер змогла заощадити гроші, що робить його ідеальним варіантом бюджетної подорожі.

"Пором коштував близько 40 фунтів на людину з каютою, а переліт — близько 200 фунтів! Коли я пливла на поромі з Майорки до Барселони, переліт був трохи дешевшим — 30 фунтів за переліт, 40 фунтів за пором, — але якщо врахувати інші витрати, наприклад, на валізи і дорогу до аеропорту, то пором завжди набагато дешевший", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що популярний в Instagram курорт спорожнів і перетворився на "острів-привид". Туроператор Джанлука Чіменті стверджує, що, попри величезну кількість відвідувачів, існує серйозна проблема, через яку страждають багато підприємств.

Також стало відомо, що заховану в лісі піраміду назвали "дивом природи". Величезну чотиристоронню споруду було побудовано з граніту. Це один з 11 пам'ятників на території маєтку Балморал, більшість з яких були зведені королевою Вікторією.