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МирФан

Блогерша поделилась секретом и рассказала, как экономить на путешествиях по Европе (фото)

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Фото: YouTube | Клэр Мартин путешествует уже более 10 лет

Клэр Мартин путешествует уже более 10 лет и сумела уложиться в бюджет, выбрав паромный транспорт вместо авиарейсов.

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31-летняя блогерша Клэр Мартин из Девона (Англия) отправилась в путешествие по Европе, включая Францию, Италию и Испанию, используя только паромы, и сэкономила при этом сотни фунтов стерлингов. Об этом пишет The Mirror.

Женщина путешествовала из Майорки в Барселону в Испании, из Плимута в Роскоф во Франции, из Таллина (Эстония) в Хельсинки в Финляндии, из Марселя (Франция) в Алжир, из Италии в Албанию, из Абердина (Шотландия) на Шетландские острова и из Кале (Франция) в Дувр.

"Я хотела путешествовать без перелетов, а так как я пересекала большие водоемы, то самым логичным вариантом было воспользоваться паромом, и зачастую они доставляли меня туда быстрее всего. Паром часто является самым прямым маршрутом, и мне нравится ощущение плавания по морям; это похоже на настоящее приключение! Закаты и прибрежные виды тоже всегда потрясающие. Мне также нравится, что вы никогда не ограничены в сидении — есть целый корабль, который можно исследовать", — рассказала она OMIO, сайту сравнения и бронирования путешествий.

По мнению блогерши, паромные путешествия являются отличной альтернативой для тех, кто не любит летать, и зачастую они могут быть гораздо более гладкими и быстрыми, чем бронирование традиционного рейса и поездка в аэропорт.

"Мне понравилось путешествовать из Франции в Алжир на пароме. Ощущения от плавания по Средиземному морю были потрясающими, и мне нравилось видеть разные культуры по обе стороны моря. Это был очень красивый паром, и у меня была своя каюта, так что я воспринимала это как мини-круиз", — говорит Клэр.

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По мнению блогерши, паромные путешествия являются отличной альтернативой для тех, кто не любит летать
Фото: YouTube

Путешествуя на пароме, Клэр смогла сэкономить деньги, что делает его идеальным вариантом бюджетного путешествия.

"Паром стоил около 40 фунтов на человека с каютой, а перелет — около 200 фунтов! Когда я плыла на пароме с Майорки в Барселону, перелет был немного дешевле — 30 фунтов за перелет, 40 фунтов за паром, — но если учесть другие расходы, например, на чемоданы и дорогу до аэропорта, то паром всегда намного дешевле", — добавила она.

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