Рівень Чорнобильської катастрофи: популярний маршрут для туристів таїть у собі небезпеку

"Кислотний каньйон" є мальовничим лісовим маршрутом, що завоював популярність серед велосипедистів і любителів піших прогулянок. Однак раніше це місце використовувалося для створення перших атомних бомб.

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Експерти стверджують, що популярний маршрут для туристів є радіоактивною гарячою точкою, яка "ховається на видноті" у США. Про це пише The Mirror.

Минуло майже чотири десятиліття з моменту Чорнобильської катастрофи в Україні. Унаслідок ядерної аварії в навколишнє середовище було викинуто величезну кількість небезпечного радіоактивного матеріалу, що призвело до створення однієї з найбільш забруднених територій на планеті. Але тепер експерти попередили про ще один небезпечний радіоактивний туристичний об'єкт, який є "зоною без обмежень". Цим місцем є "Кислотний каньйон" у Нью-Мексико — мальовничий лісовий маршрут, що завоював популярність серед велосипедистів та любителів піших прогулянок.

Він займав центральне місце в Лос-Аламосі, де були створені перші у світі атомні бомби. Хоча відтоді, як Роберт Оппенгеймер випробував тут свою першу зброю, минуло приголомшливі 79 років, нове дослідження стверджує, що його земля, як і раніше, забруднена "екстремальними" концентраціями небезпечних радіоактивних відходів.

"Це необмежена територія. Я ніколи не бачив нічого подібного в Сполучених Штатах... Це просто екстремальний приклад дуже високих концентрацій плутонію в ґрунті та відкладеннях. Дійсно, ви знаєте, він ховається на видноті", — сказав Майкл Кеттерер, вчений з Університету Північної Аризони, який очолив дослідження.

"Кислотний каньйон" є мальовничим лісовим маршрутом Фото: Google Maps

Видання зазначає, що в період з 1943 до 1964 року ядерні дослідницькі центри, які працювали над Мангеттенським проєктом, використовували Кислотний каньйон як місце поховання радіоактивних відходів. Туди скидали різні небезпечні рідини, що складалися з тритію, плутонію, урану й америцію, а також інші хімічні речовини. 1966 року Комісія з атомної енергії США (AEC) розпочала дезактивацію і виведення з експлуатації очисних споруд. Постраждалі будівельні матеріали, ґрунт і каналізаційні труби були серед різних компонентів, утилізованих і знесених. Навіть скелі були зруйновані, щоб видалити забруднені породу і ґрунт.

Через рік "Кислотний каньйон" було визнано досить вільним від забруднення.

Проте, Кеттерер і експерти Nuclear Watch стверджують, що він все ще є радіоактивною точкою. У рамках свого дослідження експерти проаналізували зразки води, що протікає через "Кислотний каньйон" у липні.

За даними The Guardian, рівень плутонію в Кислотному каньйоні був порівнянний з рівнем плутонію в районі Чорнобильської катастрофи.

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