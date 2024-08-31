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МирФан

Уровень Чернобыльской катастрофы: популярный маршрут для туристов таит в себе опасность

Кислотный каньон, Чернобыльская катастрофа, радиоактивная точка, место отдыха, любимое место туристов, испытания атомной бомбы
Фото: Google Maps | "Кислотный каньон" использовался для создания первых атомных бомб.

"Кислотный каньон" является живописным лесным маршрутом, завоевавшим популярность среди велосипедистов и любителей пеших прогулок. Однако раньше это место использовалось для создания первых атомных бомб.

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Эксперты утверждают, что популярный маршрут для туристов является радиоактивной горячей точкой, которая "прячется на виду" в США. Об этом пишет The Mirror.

Прошло почти четыре десятилетия с момента Чернобыльской катастрофы в Украине. В результате ядерной аварии в окружающую среду было выброшено огромное количество опасного радиоактивного материала, что привело к созданию одной из самых загрязненных территорий на планете. Но теперь эксперты предупредили об еще одном опасном радиоактивном туристическом объекте, который является "зоной без ограничений". Этим местом является "Кислотный каньон" в Нью-Мексико — живописный лесной маршрут, завоевавший популярность среди велосипедистов и любителей пеших прогулок.

Он занимал центральное место в Лос-Аламосе, где были созданы первые в мире атомные бомбы. Хотя с тех пор, как Роберт Оппенгеймер испытал здесь свое первое оружие, прошло ошеломляющие 79 лет, новое исследование утверждает, что его земля по-прежнему загрязнена "экстремальными" концентрациями опасных радиоактивных отходов.

"Это неограниченная территория. Я никогда не видел ничего подобного в Соединенных Штатах… Это просто экстремальный пример очень высоких концентраций плутония в почве и отложениях. Действительно, вы знаете, он прячется на виду", — сказал Майкл Кеттерер, ученый из Университета Северной Аризоны, возглавивший исследование.

Кислотный каньон, Чернобыльская катастрофа, радиоактивная точка, место отдыха, любимое место туристов, испытания атомной бомбы Fullscreen
"Кислотный каньон" является живописным лесным маршрутом
Фото: Google Maps

Издание отмечает, что в период с 1943 по 1964 год ядерные исследовательские центры, работавшие над Манхэттенским проектом, использовали Кислотный каньон в качестве места захоронения радиоактивных отходов. Туда сбрасывались различные опасные жидкости, состоящие из трития, плутония, урана и америция, а также другие химические вещества. В 1966 году Комиссия по атомной энергии США (AEC) приступила к дезактивации и выводу из эксплуатации очистных сооружений. Пострадавшие строительные материалы, почва и канализационные трубы были среди различных компонентов, утилизированных и снесенных. Даже скалы были разрушены, чтобы удалить загрязненные породу и почву.

Через год "Кислотный каньон" был признан достаточно свободным от загрязнения.

Тем не менее, Кеттерер и эксперты Nuclear Watch утверждают, что он все еще является радиоактивной точкой. В рамках своего исследования эксперты проанализировали образцы воды, протекающей через "Кислотный каньон" в июле.

По данным The Guardian, уровень плутония в Кислотном каньоне был сравним с уровнем плутония в районе Чернобыльской катастрофы.

Ранее Фокус сообщал, что популярный в Instagram курорт опустел и превратился в "остров-призрак". Туроператор Джанлука Чименти утверждает, что, несмотря на огромное количество посетителей, существует серьезная проблема, из-за которой страдают многие предприятия.

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