Уровень Чернобыльской катастрофы: популярный маршрут для туристов таит в себе опасность

"Кислотный каньон" является живописным лесным маршрутом, завоевавшим популярность среди велосипедистов и любителей пеших прогулок. Однако раньше это место использовалось для создания первых атомных бомб.

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Эксперты утверждают, что популярный маршрут для туристов является радиоактивной горячей точкой, которая "прячется на виду" в США. Об этом пишет The Mirror.

Прошло почти четыре десятилетия с момента Чернобыльской катастрофы в Украине. В результате ядерной аварии в окружающую среду было выброшено огромное количество опасного радиоактивного материала, что привело к созданию одной из самых загрязненных территорий на планете. Но теперь эксперты предупредили об еще одном опасном радиоактивном туристическом объекте, который является "зоной без ограничений". Этим местом является "Кислотный каньон" в Нью-Мексико — живописный лесной маршрут, завоевавший популярность среди велосипедистов и любителей пеших прогулок.

Он занимал центральное место в Лос-Аламосе, где были созданы первые в мире атомные бомбы. Хотя с тех пор, как Роберт Оппенгеймер испытал здесь свое первое оружие, прошло ошеломляющие 79 лет, новое исследование утверждает, что его земля по-прежнему загрязнена "экстремальными" концентрациями опасных радиоактивных отходов.

"Это неограниченная территория. Я никогда не видел ничего подобного в Соединенных Штатах… Это просто экстремальный пример очень высоких концентраций плутония в почве и отложениях. Действительно, вы знаете, он прячется на виду", — сказал Майкл Кеттерер, ученый из Университета Северной Аризоны, возглавивший исследование.

"Кислотный каньон" является живописным лесным маршрутом Фото: Google Maps

Издание отмечает, что в период с 1943 по 1964 год ядерные исследовательские центры, работавшие над Манхэттенским проектом, использовали Кислотный каньон в качестве места захоронения радиоактивных отходов. Туда сбрасывались различные опасные жидкости, состоящие из трития, плутония, урана и америция, а также другие химические вещества. В 1966 году Комиссия по атомной энергии США (AEC) приступила к дезактивации и выводу из эксплуатации очистных сооружений. Пострадавшие строительные материалы, почва и канализационные трубы были среди различных компонентов, утилизированных и снесенных. Даже скалы были разрушены, чтобы удалить загрязненные породу и почву.

Через год "Кислотный каньон" был признан достаточно свободным от загрязнения.

Тем не менее, Кеттерер и эксперты Nuclear Watch утверждают, что он все еще является радиоактивной точкой. В рамках своего исследования эксперты проанализировали образцы воды, протекающей через "Кислотный каньон" в июле.

По данным The Guardian, уровень плутония в Кислотном каньоне был сравним с уровнем плутония в районе Чернобыльской катастрофы.

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