Чоловік спить по 30 хвилин на день, щоб продовжити своє життя (фото)

Дайсуке Хорі каже, що натренував свій розум і тіло так, що ніколи не відчуває втоми. Заняття спортом допомагають чоловікові залишатися в тонусі.

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40-річний Дайсуке Хорі з префектури Хего на заході Японії спить лише 30 хвилин щодня протягом 12 років у спробі "подвоїти" своє життя, стверджуючи, що це підвищило ефективність його роботи. Про це пише SCMP.

Чоловік каже, що він привчив свій мозок і тіло нормально функціонувати за мінімальної кількості сну і ніколи не відчуває втоми. Він почав скорочувати сон 12 років тому, щоб отримати більше активних годин на день. Зараз він спить до 30-45 хвилин на день.

"Якщо ви займаєтеся спортом або п'єте каву за годину до їжі, ви можете уникнути сонливості", — каже він.

У 2016 році Хорі заснував Японську асоціацію навчання коротко сплячих, де він проводить заняття з питань сну і здоров'я.

"Людям, яким потрібна постійна концентрація на роботі, корисніший якісний сон, ніж тривалий. Наприклад, лікарі та пожежники мають коротші періоди відпочинку, але при цьому зберігають високу працездатність", — зазначає японець.

В один із днів Хорі спав усього 26 хвилин і прокинувся повним сил Фото: Weixin

Японський телеканал Yomiuri TV протягом трьох днів стежив за Хорі в реаліті-шоу під назвою "Чи підеш ти зі мною?". В один із днів Хорі спав лише 26 хвилин і прокинувся, природно, повним сил. Поснідавши, він вирушив на роботу і відвідав пізніше тренажерний зал.

В онлайн-резюме Горі йдеться, що він навчив понад 2100 студентів ультракороткого сну. Одна дівчина розповіла телеканалу, що скоротила час сну з восьми годин до 90 хвилин після тренування і дотримується цього режиму вже чотири роки, зберігаючи шкіру і психічне здоров'я у відмінному стані.

Цей феномен викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах.

"Він справжній майстер керування часом. Я теж хочу навчитися менше спати й працювати ефективніше", — написав один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, що лікар розповів, що відчувають люди після зупинки серця. Доктор Сем Парнія вже 25 років займається вивченням того, що відбувається після смерті. Він представив результати дослідження Aware II, в якому брали участь люди, які вижили завдяки втручанню після серцевого нападу.

Також стало відомо, що хлопчик стверджує, що через роки змирився з думкою про те, що "загинув на Титаніку". Джеймі було п'ять років, коли він почав боятися води. Він почав розповідати про те, як він був на борту "Титаніка", коли той зіткнувся з айсбергом і затонув.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.