Мужчина спит по 30 минут в день, чтобы продлить свою жизнь (фото)

Дайсуке Хори говорит, что натренировал свой разум и тело так, что никогда не чувствует усталости. Занятия спортом помогают мужчине оставаться в тонусе.

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40-летний Дайсуке Хори из префектуры Хего на западе Японии спит всего 30 минут каждый день в течение 12 лет в попытке "удвоить" свою жизнь, утверждая, что это повысило эффективность его работы. Об этом пишет SCMP.

Мужчина говорит, что он приучил свой мозг и тело нормально функционировать при минимальном количестве сна и никогда не чувствует усталости. Он начал сокращать сон 12 лет назад, чтобы получить больше активных часов в день. Сейчас он спит до 30-45 минут в день.

"Если вы занимаетесь спортом или пьете кофе за час до еды, вы можете избежать сонливости", — говорит он.

В 2016 году Хори основал Японскую ассоциацию обучения коротко спящих, где он проводит занятия по вопросам сна и здоровья.

"Людям, которым требуется постоянная концентрация на работе, полезнее качественный сон, чем длительный. Например, врачи и пожарные имеют более короткие периоды отдыха, но при этом сохраняют высокую работоспособность", — отмечает японец.

В один из дней Хори спал всего 26 минут и проснулся полным сил Фото: Weixin

Японский телеканал Yomiuri TV в течение трех дней следил за Хори в реалити-шоу под названием "Пойдешь ли ты со мной?". В один из дней Хори спал всего 26 минут и проснулся, естественно, полным сил. Позавтракав, он отправился на работу и посетил позже тренажерный зал.

В онлайн-резюме Хори говорится, что он обучил более 2100 студентов ультракороткому сну. Одна девушка рассказала телеканалу, что сократила время сна с восьми часов до 90 минут после тренировки и придерживается этого режима уже четыре года, сохраняя кожу и психическое здоровье в отличном состоянии.

Этот феномен вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

"Он настоящий мастер тайм-менеджмента. Я тоже хочу научиться меньше спать и работать более эффективно", — написал один из комментаторов.

Ранее Фокус сообщал, что врач рассказал, что испытывают люди после остановки сердца. Доктор Сэм Парния уже 25 лет занимается изучением того, что происходит после смерти. Он представил результаты исследования Aware II, в котором участвовали люди, выжившие благодаря вмешательству после сердечного приступа.

Также стало известно, что мальчик утверждает, что спустя годы смирился с мыслью о том, что "погиб на Титанике". Джейми было пять лет, когда он начал бояться воды. Он начал рассказывать о том, как он был на борту "Титаника", когда тот столкнулся с айсбергом и затонул.

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