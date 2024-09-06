"Мандрівник у часі" з iPad: у соцмережах шоковані фото 1941 року з сучасним гаджетом

На 80-річній фотографії помітили "мандрівника у часі", який тримав iPad, створений у третьому тисячолітті. На поверхні предмета, схожого на сучасний гаджет, впізнали емблему компанії-виробника.

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На фотографії група темношкірих американців стоїть у черзі в кінотеатр і чекає на сеанс з "Сімейкою Олдріч". При цьому невідомий хлопчик тримає під пахвою предмет, дуже схожий на сучасний iPad. Цей предмет викликав здивування, тому що фотографія зроблена понад 80 років тому. Про зображення ймовірного "мандрівника у часі" написали на порталі Mirrorr.

Журналісти звернули увагу на обговорення у соцмережі Reddit, яке стосувалось старовинного чорно-білого фото. Обговорення відкрив користувач з ніком timetravelercaught. Він розмістив зображення і написав, що його автором є фотограф Едвіна Росскама. Дата, коли отримали чудернацький кадр — 1941 рік. Місце зйомки — Чикаго. Він пропонує звернути увагу на хлопчика біля правого краю. На його думку, той тримає в руках iPad. Під дописом розгорнулась дискусія щодо того, чи може дивне фото бути доказом існування "мандрівників у часі".

На зображенні у Reddit бачимо 18 темношкірих дітей, по-святковому одягнутих, які стоять у черзі на кіносеанс. Персонаж, який стоїть крайнім справа, дійсно тримає в руках прямокутний предмет, схожих на гаджет 3 тисячоліття.

Дивне фото, зроблене у 1941 році Фото: Reddit

Якщо дивне фото збільшити, то видно символ, схожий на яблуко — емблему компанії Apple, виробника iPad.

Дивне фото - збільшене зображення iPad у 1941 році Фото: Скриншот

Користувачі соцмереж, які звернули увага на дивне фото "мандрівника в часі", не цілком погодились з версією автора допису. Дехто з них припустив, що це блокнот або звичайна книга. Хтось сумнівається, що 40-ві роки у США були хорошим часом для неповнолітнього темношкірого "прибульця з майбутнього". Також були припущення, що хлопчик прийшов записувати і замальовувати фільм: такі дії були заборонені і вважались піратством. Також були люди, які захоплювались вбранням дітей: вони тішились маленькими капелюшками на хлопчиках, гарним сукням дівчаток.

"Частина мене хоче, щоб ми всі так одягалися, а потім я думаю, чи піду я взагалі сьогодні в душ", — навели на порталі один з коментарів.

Дивне фото - коментарі щодо iPad у 1941 році Фото: Скриншот Дивне фото - коментарі щодо темношкірого хлопчика та iPad Фото: Скриншот

Під статтею на порталі Mirror з'явились ще дві версії про предмет, який тримає хлопчик. Згідно з однією версією, це Біблія, згідно з другою — це не IPad, а планшет Microsoft Surface Pro.

Зазначимо, Фокус розповідав про дивні фото та відео, зроблені на території України: тоді припускали, що ідеться про падіння метеорита чи приземлення інопланетян. З'ясувалось, щоб над країною вночі пролітав другий ступінь ракети Аріан-6. На фото видно блакитне сяйво у небі, яке шокувало людей.

Нагадуємо, у квітні уважні користувачі соцмереж звернули увагу на курйозне фото з американським генералом: він начебто стріляв з гвинтівки, що якої був невірно прикручений приціл.