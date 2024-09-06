"Путешественник во времени" с iPad: в соцсетях шокированы фото 1941 года с современным гаджетом

На 80-летней фотографии заметили "путешественника во времени", который держал iPad, созданный в третьем тысячелетии. На поверхности предмета, похожего на современный гаджет, узнали эмблему компании-производителя.

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На фотографии группа темнокожих американцев стоит в очереди в кинотеатр и ждет сеанс "Семейки Олдрич". При этом неизвестный мальчик держит под мышкой предмет, очень похожий на современный iPad. Этот предмет вызвал удивление, потому что фотография сделана более 80 лет назад. Об изображении вероятного "путешественника во времени" написали на портале Mirrorr.

Журналисты обратили внимание на обсуждение в соцсети Reddit, которое касалось старинного черно-белого фото. Обсуждение открыл пользователь с ником timetravelercaught. Он разместил изображение и написал, что его автором является фотограф Эдвина Росскама. Дата, когда получили странный кадр — 1941 год. Место съемки — Чикаго. Он предлагает обратить внимание на мальчика у правого края. По его мнению, тот держит в руках iPad. Под сообщением развернулась дискуссия относительно того, может ли странное фото быть доказательством существования "путешественников во времени".

На картинке в Reddit видим 18 темнокожих детей, по-праздничному одетых, которые стоят в очереди на киносеанс. Персонаж, который стоит крайним справа, действительно держит в руках прямоугольный предмет, похожий на гаджет 3 тысячелетия.

Странное фото, сделанное в 1941 году Фото: Reddit

Если странное фото увеличить, то видно символ, похожий на яблоко — эмблему компании Apple, производителя iPad.

Странное фото — увеличенное изображение iPad в 1941 году Фото: Скриншот

Пользователи соцсетей, которые обратили внимание на странное фото "путешественника во времени", не вполне согласились с версией автора сообщения. Некоторые из них предположили, что это блокнот или обычная книга. Кто-то сомневается, что 1940-е годы в США были хорошим временем для несовершеннолетнего темнокожего "пришельца из будущего". Также были предположения, что мальчик пришел записывать и зарисовывать фильм: такие действия были запрещены и считались пиратством. Также были люди, которые восхищались нарядом детей: они радовались маленькими шляпками на мальчиках, красивым платьям девочек.

"Часть меня хочет, чтобы мы все так одевались, а потом я думаю, пойду ли я вообще сегодня в душ", — привели на портале один из комментариев.

Странное фото — комментарии относительно iPad в 1941 году Фото: Скриншот Странное фото — комментарии относительно темнокожего мальчика и iPad Фото: Скриншот

Под статьей на портале Mirror появились еще две версии о предмете, который держит мальчик. Согласно одной версии, это Библия, согласно второй — это не IPad, а планшет Microsoft Surface Pro.

Отметим, Фокус рассказывал о странных фото и видео, сделанных на территории Украины: тогда предполагали, что речь идет о падении метеорита или приземлении инопланетян. Выяснилось, что над страной ночью пролетала вторая ступень ракеты Ариан-6. На фото видно голубое сияние в небе, которое шокировало людей.

Напоминаем, в апреле внимательные пользователи соцсетей обратили внимание на курьезное фото с американским генералом: он якобы стрелял из винтовки, у которой был неправильно прикручен прицел.