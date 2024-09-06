Прожила в озері 20 років: знайдено найбільшу в світі золоту рибку завважки понад 30 кг (фото)

Вперше про рекордсменку заговорили у 2022 році, коли її після виснажливої 25-хвилинної боротьби виловив рибалка Енді Хаккетт.

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У Шампані (Франція) знайдено мертвою найбільшу в світі золоту рибку, яку жартома називали "Морквиною". Вважається, що вона прожила у водоймі близько 20 років й померла від старості. Про це пише видання Daily Star.

Вперше про рекордсменку заговорили у 2022 році, коли її після виснажливої 25-хвилинної боротьби виловив 42-річний Енді Хаккетт (Andy Hackett). Величезна риба, що важила 67 фунтів 4 унції (понад 30 кг), тоді привернула увагу багатьох журналістів з різних куточків світу.

"20 років тому ми запустили Морквину, щоб зробити сюрприз для наших клієнтів. З часом вона завоювала собі прихильників та славу. Це насправді унікальний екземпляр. Ми щасливі, що вона жила в нашому озері. Новина про її смерть розбила нам душу", — повідомив представник Bluewater Lakes у Шампані.

Золоту рибку поховали неподалік озера, а також встановили меморіальну дошку на її честь.

"Вона померла невдовзі після нересту, який є дуже стресовим періодом для коропа. Ризик його не пережити — завжди вкрай високий", — пояснює британський рибалка Гарі Тарді.

Найбільша в світі золота рибка важила близько 30 кг Фото: BNPS

За його словами, Морквина залишила після себе двох нащадків, один з яких вже важить 40 фунтів (близько 18 кг). У соціальних мережах люди залишили сотні коментарів та поділились власними спогадами.

"Абсолютно жахлива новина, зловив її кілька тижнів тому. Така трагічна втрата. Я так радий, що вона лишила потомство";

"Такий крутий короп і, мабуть, найбільш впізнавана риба у всьому світі";

"Я мав задоволення потримати її в руках, але, на жаль, так і не зловив власноруч".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що озерного осетра рекордного розміру спіймали в американському штаті Мічиган. Риба завдовжки 182 сантиметри та важить близько 57 кілограмів. Зазвичай представники цього виду мають довжину від 121 до 183 см і важать від 30 до 80 кілограмів. За даними Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США, вони можуть жити від 50 до 100 років.

Крім того, біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.