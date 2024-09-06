Прожила в озере 20 лет: найдена самая большая в мире золотая рыбка весом более 30 кг (фото)

Впервые о рекордсменке заговорили в 2022 году, когда ее после изнурительной 25-минутной борьбы выловил рыбак Энди Хаккетт.

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В Шампани (Франция) найдена мертвой самая большая в мире золотая рыбка, которую в шутку называли "Морковкой". Считается, что она прожила в водоеме около 20 лет и умерла от старости. Об этом пишет издание Daily Star.

Впервые о рекордсменке заговорили в 2022 году, когда ее после изнурительной 25-минутной борьбы выловил 42-летний Энди Хаккетт (Andy Hackett). Огромная рыба, весившая 67 фунтов 4 унции (более 30 кг), тогда привлекла внимание многих журналистов из разных уголков мира.

"20 лет назад мы запустили Морковку, чтобы сделать сюрприз для наших клиентов. Со временем она завоевала себе поклонников и славу. Это на самом деле уникальный экземпляр. Мы счастливы, что она жила в нашем озере. Новость о ее смерти разбила нам душу", — сообщил представитель Bluewater Lakes в Шампани.

Золотую рыбку похоронили неподалеку озера, а также установили мемориальную доску в ее честь.

"Она умерла вскоре после нереста, который является очень стрессовым периодом для карпа. Риск его не пережить — всегда крайне высок", — объясняет британский рыбак Гари Тарди.

Самая большая в мире золотая рыбка весила около 30 кг Фото: BNPS

По его словам, Морковка оставила после себя двух потомков, один из которых уже весит 40 фунтов (около 18 кг). В социальных сетях люди оставили сотни комментариев и поделились собственными воспоминаниями.

"Абсолютно ужасная новость, поймал ее несколько недель назад. Такая трагическая потеря. Я так рад, что она оставила потомство";

"Такой крутой карп и, пожалуй, самая узнаваемая рыба во всем мире";

"Я имел удовольствие подержать ее в руках, но, к сожалению, так и не поймал собственноручно".

Напомним, ранее Фокус писал, что озерного осетра рекордного размера поймали в американском штате Мичиган. Рыба длиной 182 сантиметра весит около 57 килограммов. Обычно представители этого вида имеют длину от 121 до 183 см и весят от 30 до 80 килограммов. По данным Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, они могут жить от 50 до 100 лет.

Кроме того, у побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.