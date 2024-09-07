Фрукт чинить опір: люди були шоковані, коли дізналися, чому у нас поколює в роті під час поїдання ананаса

У м'якоті ананаса містяться невеликі шипи та ферменти, які й спричиняють неприємні відчуття та свербіж у роті.

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Зазвичай саме тому ви не можете з'їсти забагато цього соковитого фрукта за один присід — вашому роту може стати буквально дуже боляче, щоб продовжувати їсти ананас знову. Про це пише видання Unilad.

Це явище шокувало шанувальників фрукта, і багато хто з них поділився своїм розчаруванням у соціальних мережах.

"Послухайте, так, ананас дійсно викликає свербіж у роті. Але що мені робити, не їсти ананас? Це смішно", — написав один чоловік.

Інший прокоментував: "Хто б міг подумати, що такий фрукт, як ананас, може викликати такий біль і свербіж у роті. Все ще мій улюблений фрукт".

То чому ж те, що має бути корисним для вас, викликає в нас стільки розбіжностей? Ну, вся справа у ферменті у фрукті, який називається бромелайн.

Бромелайн — це тип ферменту, відомого як протеаза, який розщеплює білки на амінокислоти. Коли ми їмо ананас, бромелайн може розщеплювати деякі білки, які утворюють захисний шар у роті, дозволяючи кислоті ананаса почати подразнювати ротову порожнину.

Але фермент — не єдина причина, через яку наші роти можуть поколювати — є ще один винуватець, який з'являється у вигляді крихітних "шипів" на фрукті.

Очевидно, що ви не можете побачити ці шипи, які насправді називаються рафідами, але вони досить гострі. Саме вони можуть призвести до крихітних подряпин на наших язиках і щоках — подвоюючи болісні відчуття, коли кислий сік потрапляє в наш рот.

Очевидно, що цей фрукт, зрештою, не може зрівнятися з нашими зубами, але думка про те, що на нього нападуть зсередини, змусила деяких любителів фруктів почуватися ніяково.

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