Фрукт сопротивляется: люди были в шоке, когда узнали, почему у нас покалывает во рту во время поедания ананаса

В мякоти ананаса содержатся небольшие шипы и ферменты, которые и вызывают неприятные ощущения и зуд во рту.

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Обычно именно поэтому вы не можете съесть слишком много этого сочного фрукта за один присест — вашему рту может стать буквально очень больно, чтобы продолжать есть ананас снова. Об этом пишет издание Unilad.

Это явление шокировало поклонников фрукта, и многие из них поделились своим разочарованием в социальных сетях.

"Послушайте, да, ананас действительно вызывает зуд во рту. Но что мне делать, не есть ананас? Это смешно", — написал один человек.

Другой прокомментировал: "Кто бы мог подумать, что такой фрукт, как ананас, может вызывать такую ​​боль и зуд во рту. Все еще мой любимый фрукт".

Так почему же то, что должно быть полезным для вас, вызывает у нас столько разногласий? Ну, все дело в ферменте во фрукте, который называется бромелайн.

Бромелайн — это тип фермента, известного как протеаза, который расщепляет белки на аминокислоты. Когда мы едим ананас, бромелайн может расщеплять некоторые белки, которые образуют защитный слой во рту, позволяя кислоте ананаса начать раздражать ротовую полость.

Но фермент — не единственная причина, по которой наши рты могут покалывать — есть еще один виновник, который появляется в виде крошечных "шипов" на фрукте.

Очевидно, что вы не можете увидеть эти шипы, которые на самом деле называются рафидами, но они достаточно острые. Именно они могут привести к крошечным царапинам на наших языках и щеках — удваивая болезненные ощущения, когда кислый сок попадает в наш рот.

Очевидно, что этот фрукт в конечном счете не может сравниться с нашими зубами, но мысль о том, что на него нападут изнутри, заставила некоторых любителей фруктов почувствовать себя неловко.

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