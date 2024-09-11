"Змінив світ": чоловік упустив чипси в печері, в яку заборонено проносити їжу (фото)

На думку співробітників заповідника, втрачені снеки, розм'якшені вологістю печери, створили ідеальне середовище для життя мікроорганізмів і грибків.

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Звичайна вода — єдине, що дозволено вживати відвідувачам величезної печери в Національному парку Карлсбадські печери в штаті Нью-Мексико (США). Один із нещодавніх відвідувачів парку, який упустив пакет, повний чипсів, справив "величезний вплив" на екосистему заповідника. Про це пише CNN.

"У масштабах людської перспективи пакет із закусками може здатися дрібницею, але для життя в печері він може змінити світ", — ідеться в повідомленні парку про сміття.

На думку співробітників заповідника, перероблена кукурудза, розм'якшена вологістю печери, створила ідеальне середовище для життя мікроорганізмів і грибків. Печерні цвіркуни, кліщі, павуки й мухи незабаром організували тимчасове харчове павутиння, поширюючи поживні речовини.

"Цвілі поширюються прилеглими поверхнями, плодяться, вмирають і смердять. І цикл триває", — йдеться в заяві.

Втрачені снеки, розм'якшені вологістю печери, створили ідеальне середовище для життя мікроорганізмів і грибків Фото: CNN

За словами представників парку, рейнджери витратили 20 хвилин на ретельне видалення плісняви та стороннього сміття з поверхонь усередині печери.

"Великий чи малий вплив чинимо ми всі, куди б ми не пішли. Давайте залишимо світ кращим, ніж ми його знайшли", — закликають відвідувачів парку.

На сайті парку йдеться про те, що їжа і пиття, крім простої води, приваблюють у печеру тварин.

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