"Попереду нова глава в історії людства": розвідник із США зробив заяву про прибульців

Джей Стреттон зізнається, що секретна робота протягом 16 років серйозно вплинула на долю його родини.

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Високопоставлений співробітник американської розвідки Джей Стреттон пообіцяв у своїх сенсаційних мемуарах розкрити всю правду про існування прибульців. Значна частина роботи фахівця засекречена, але він погодився з перших вуст розказати про "все, що можна". За словами автора, читачів чекають шокуючі відкриття та прориви. Про це пише видання The Hollywood Reporter.

Колишній головний дослідник повітряних аномалій з США уже уклав контракт із видавництвом HarperCollins. Зазначається, що автор стане найбільш високопоставленою персоною, яка коли-небудь писала про факти існування НЛО та позаземний розум.

"Ми перебуваємо на початку нової глави історії людства. Процес розкриття інформації складний, але він розпочався", — зазначив Стреттон у розмові з журналістами виданням, додавши, що секретна робота протягом 16 років серйозно вплинула на долю його родини.

Відомо, що Джей працював в одній із комісій разом із Девідом Грушем, який у липні 2023 року розповів у Конгресі США про секретні урядові програми з вивчення позаземних технологій.

Джей Стреттон розкриє нові дані про інопланетян Фото: Facebook The Unxplained Zone

Його книга написана спільно з продюсером Деном Фарахом з Farah Films, який свого часу опублікував інші мемуари — "Неминучість: Полювання Пентагону на НЛО" Луїса Елізондо, колишнього високопоставленого співробітника розвідки. Після виходу в світ ця книга посіла перше місце в списку бестселерів.

Минулого року американський Сенат представив закон про розкриття інформації щодо позаземних цивілізацій, одним з авторів якого є лідер сенатської більшості Чак Шумер. Документ пропонує гарантувати публічне розкриття інформації про те, що уряд знає про БПЛА та позаземний розум.

"Американська громадськість має право знати про технології невідомого походження, позаземний інтелект та незрозумілі явища в природі", — зазначив свого часу Шумер.

Нагадаємо, мексиканський журналіст та уфолог Хайме Мауссан стверджує, що всередині "мумій прибульців", знайдених у Перу, є рідкісні метали та сплави, імплантовані в їхні груди.

Крім того, чоловік із Бразилії зняв на камеру НЛО, яке зависло над містом Куритиба, що розташоване на півдні країни.