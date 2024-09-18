"Впереди новая глава в истории человечества": разведчик из США сделал заявление о пришельцах

Джей Стреттон признается, что секретная работа в течение 16 лет серьезно повлияла на судьбу его семьи.

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Высокопоставленный сотрудник американской разведки Джей Стреттон пообещал в своих сенсационных мемуарах раскрыть всю правду о существовании пришельцев. Значительная часть работы специалиста засекречена, но он согласился из первых уст рассказать обо "всем, что можно". По словам автора, читателей ждут шокирующие открытия и прорывы. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Бывший главный исследователь воздушных аномалий из США уже заключил контракт с издательством HarperCollins. Отмечается, что автор станет самой высокопоставленной персоной, которая когда-либо писала о фактах существования НЛО и внеземном разуме.

"Мы находимся в начале новой главы истории человечества. Процесс раскрытия информации сложный, но он начался", — отметил Стреттон в разговоре с журналистами издания, добавив, что секретная работа в течение 16 лет серьезно повлияла на судьбу его семьи.

Известно, что Джей работал в одной из комиссий вместе с Дэвидом Грушем, который в июле 2023 года рассказал в Конгрессе США о секретных правительственных программах по изучению внеземных технологий.

Джей Стреттон раскроет новые данные об инопланетянах Фото: Facebook The Unxplained Zone

Его книга написана совместно с продюсером Дэном Фарахом из Farah Films, который в свое время опубликовал другие мемуары — "Неизбежность: Охота Пентагона на НЛО" Луиса Элизондо, бывшего высокопоставленного сотрудника разведки. После выхода в свет эта книга заняла первое место в списке бестселлеров.

В прошлом году американский Сенат представил закон о раскрытии информации о внеземных цивилизациях, одним из авторов которого является лидер сенатского большинства Чак Шумер. Документ предлагает гарантировать публичное раскрытие информации о том, что правительство знает о БПЛА и внеземном разуме.

"Американская общественность имеет право знать о технологиях неизвестного происхождения, внеземном интеллекте и необъяснимых явлениях в природе", — отметил в свое время Шумер.

Напомним, мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан утверждает, что внутри "мумий пришельцев", найденных в Перу, есть редкие металлы и сплавы, имплантированные в их грудь.

Кроме того, мужчина из Бразилии снял на камеру НЛО, которое зависло над городом Куритиба, расположенным на юге страны.