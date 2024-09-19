"Я довірився фахівцеві": ремонт будинку перетворився для пенсіонера на дороговартісний кошмар (фото)

Від пенсійних заощаджень британського пожежного Малкольма Картера нічого не залишилося. Будівельники заперечують свою неправоту.

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Пожежний на пенсії Малкольм Картер залишився без заощаджень після того, як висококваліфікований фахівець перетворив тритижневий проект з ремонту на дворічний кошмар вартістю 60 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 3,2 млн грн. Разом із дружиною вони заплатили на 40 000 фунтів більше, ніж планувалося, за ремонт свого окремого заміського будинку з чотирма спальнями, пише видання Mirror.

Ця історія почалася у вересні 2022 року. Сім'я заплатила компанії Nationwide Construction Specialists Ltd, яка отримала оцінку "настійно рекомендуємо" на спеціалізованому сайті відгуків професіоналів, 23 891 фунт стерлінгів за роботу, що передбачала установку нової кухні, переобладнання частини гаража на комору і підсобне приміщення, а також додавання ванної кімнати в одній зі спалень нагорі.

Отримавши попередження про те, що нерухомість буде непридатна для проживання під час будівництва, Малкольм разом із дружиною Террі вирушили у тритижневу відпустку. Пара розраховувала повернутися у відремонтований будинок, але за кілька днів до від'їзду Малкольм дізнався, що будівельники відстають від графіка на тиждень, і тому вирішив подовжити поїздку, зупинившись ще на шість ночей у готелі, що обійшлося їм додатково у 800 фунтів стерлінгів.

Повернувшись додому, Малкольм сказав, що будинок був "брудним", без води нагорі й опалення, після чого пара заселилася в місцевий готель ще на два тижні. Господар почав побоюватися, що будівництво ніколи не буде завершено, і написав у компанію, заявивши, що будівельники не виконали свої зобов'язання і що він хоче, щоб вони пішли. Крім того, на прохання повернути гроші, у компанії заявили, що вони залучили кілька інших фірм, щоб зробити це місце "придатним для життя". Також представники компанії рішуче відкинули всі звинувачення в несумлінності, заявивши, що будівництво було прострочено на кілька тижнів через "додаткові запити", але було "завершене" і "узгоджене".

Два роки потому Малкольм продовжує працювати над відновленням свого будинку, найнявши вже іншу будівельну компанію для завершення робіт. І фінансові труднощі, що послідували за цим, призвели до виснаження його пенсійних накопичень.

Його також змусили подати заяву на звільнення від боргу за його будинок — угоду, за якою власник нерухомості бере банківський кредит під заставу свого будинку, виплачуючи певну суму щомісяця.

"Ми платимо близько 470 фунтів стерлінгів на місяць, і це тільки відсотки, тому що в іншому разі, я підрахував, і приблизно через 10 років банк повністю володів би цим будинком, — поділився Малкольм.

Він був змушений продати свій універсал Mercedes E-class 2012 року, щоб покрити ще один тиждень роботи і матеріалів, і проєкт все ще не завершено. Незакінчені роботи включають підключення кухонної витяжки та встановлення водяної помпи, а також заміну підлогового покриття і плитки у ванній.

Малкольм заплатив Nationwide Construction Specialists Ltd £23,891, але каже, що заплатив £61,415 загалом за проект реконструкції. Представник же Nationwide Construction Specialists Ltd сказав, що єдиною причиною, через яку "все пішло не так", було те, що він замовив електромонтажні роботи на кілька тисяч фунтів в електрика, який знав, що це додаткова робота, не включена до кошторису. Крім того, замовник кілька разів щось змінював уже в процесі робіт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 31-річний швед Антон Ворманн у 2018 році переїхав зі США до Японії. Нещодавно він придбав за $15 тисяч занедбану ферму в містечку Кудзюкурі, що розташоване на найбільш густонаселеному острові країни, і тепер розповідає передплатникам у TikTok про всі етапи трансформації свого житла.

А ось американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить жодної копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (майже 8 тис. грн) у меблевому магазині і зібрала її менш ніж за 10 годин.