"Я доверился специалисту": ремонт дома превратился для пенсионера в дорогостоящий кошмар (фото)

От пенсионных сбережений британского пожарного Малкольма Картера ничего не осталось. Строители отрицают свою неправоту.

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Пожарный на пенсии Малкольм Картер остался без сбережений после того, как высококвалифицированный специалист превратил трехнедельный проект по ремонту в двухлетний кошмар стоимостью 60 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 3,2 млн грн. Вместе с женой они заплатили на 40 000 фунтов больше, чем планировалось, за ремонт своего отдельно стоящего загородного дома с четырьмя спальнями, пишет издание Mirror.

Эта история началась в сентябре 2022 года. Семья заплатила компании Nationwide Construction Specialists Ltd, получившей оценку "настоятельно рекомендуем" на специализированном сайте отзывов профессионалов, 23 891 фунт стерлингов за работу, которая включала установку новой кухни, переоборудование части гаража в кладовую и подсобное помещение, а также добавление ванной комнаты в одной из спален наверху.

Получив предупреждение о том, что недвижимость будет непригодна для проживания во время строительства, Малкольм вместе с женой Терри отправились в трехнедельный отпуск. Пара рассчитывала вернуться в отремонтированный дом, но за несколько дней до отъезда Малкольм узнал, что строители отстают от графика на неделю, и поэтому решил продлить поездку, остановившись еще на шесть ночей в отеле, что обошлось им дополнительно в 800 фунтов стерлингов.

Вернувшись домой, Малкольм сказал, что дом был "грязным", без воды наверху и отопления, после чего пара заселилась в местный отель еще на две недели. Хозяин начал опасаться, что строительство никогда не будет завершено и написал в компанию, заявив, что строители не выполнили свои обязательства и что он хочет, чтобы они ушли. Кроме того, на просьбу вернуть деньги, в компании заявили, что они привлекли несколько других фирм, чтобы сделать это место "пригодным для жизни". Также представители компании решительно отвергли все обвинения в недобросовестности, заявив, что строительство было просрочено на несколько недель из-за "дополнительных запросов", но было "завершено" и "согласовано".

Два года спустя Малкольм продолжает работать над восстановлением своего дома, наняв уже другую строительную компанию для завершения работ. И последовавшие за этим финансовые трудности привели к истощению его пенсионных накоплений.

Его также заставили подать заявление на освобождение от долга по его дому — соглашение, по которому владелец недвижимости берет банковский кредит под залог своего дома, выплачивая определенную сумму каждый месяц.

"Мы платим около 470 фунтов стерлингов в месяц, и это только проценты, потому что в противном случае, я подсчитал, и примерно через 10 лет банк полностью владел бы этим домом, — поделился Малкольм.

Он был вынужден продать свой универсал Mercedes E-class 2012 года, чтобы покрыть еще одну неделю работы и материалов, и проект все еще не завершен. Незаконченные работы включают подключение кухонной вытяжки и установку водяного насоса, а также замену напольного покрытия и плитки в ванной.

Малкольм заплатил Nationwide Construction Specialists Ltd £23,891, но говорит, что заплатил £61,415 в целом за проект реконструкции. Представитель же Nationwide Construction Specialists Ltd сказал, что единственной причиной, по которой "все пошло не так", было то, что он заказал электромонтажные работы на несколько тысяч фунтов у электрика, который знал, что это дополнительная работа, не включенная в смету. Кроме того, заказчик несколько раз что-то менял уже в процессе работ.

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