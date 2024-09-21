Жінка продала старий диван за $500, а потім дізналася, що він коштував у 40 разів дорожче (фото)

Жінка продала свій старий диван, що дістався їй безплатно, за кілька сотень доларів і дуже цьому раділа. Однак пізніше з'ясувалося, що його реальна ціна — 20 тисяч.

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Жюль Шрайнер із Карпентерсвілля, штат Іллінойс, США, спершу була впевнена, що знайшла золоту жилу, продавши диван, який їй дістався безплатно, за 500 доларів. Про це пише британське видання Daily Star.

Новий власник меблів похвалився придбанням, припустивши, що диван може бути дизайнерським, від легендарного майстра Володимира Кагана, предмети якого продаються за скаженими цінами.

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Жінка провела розслідування в Гуглі та побачила в Інтернеті схожий диван Kagan за ціною у 20 000 доларів, тобто приблизно 825 тисяч гривень.

Жюль поскаржилася на долю в соцмережі і її відео стало вірусним. Коментатори щосили висловлювали їй своє співчуття. Утім, були й такі, що радили "отримати лимонад із лимона".

"Я думаю, ти непогано впоралася, отримавши 500 доларів за старий вицвілий диван", — підтримав її один із користувачів.

Нагадаємо, Крістіан Лубутен спільно з дизайнером П'єром Йовановичем випустили стільці на шпильці. Кожен предмет меблів був так чи інакше натхненний жіночими образами, починаючи від цариці Стародавнього Єгипту Нефертарі і закінчуючи танцівницею Жозефіною Бейкер, а також Дітою фон Тіз.

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