Женщина продала старый диван за $500, а потом узнала, что он стоил в 40 раз дороже (фото)

Женщина продала свой старый диван, доставшийся ей бесплатно, за несколько сотен долларов и очень этому радовалась. Однако позже выяснилось, что его реальная цена — 20 тысяч.

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Жюль Шрайнер из Карпентерсвилля, штат Иллинойс, США сначала была уверена, что нашла золотую жилу, продав диван, который ей достался бесплатно, за 500 долларов. Об этом пишет британское издание Daily Star.

Новый владелец мебели похвастался приобретением, предположив, что диван может быть дизайнерским, от легендарного мастера Владимира Кагана, предметы которого продаются по баснословным ценам.

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Женщина провела расследование в Гугле и увидела в Интернете похожий диван Kagan по цене в 20 000 долларов, то есть примерно 825 тысяч гривен.

Жюль пожаловалась на судьбу в соцсети и ее видео стало вирусным. Комментаторы изо всех сил выражали ей свое сочувствие. Впрочем, были и такие, которые советовали "получить лимонад из лимона".

"Я думаю, ты неплохо справилась, получив 500 долларов за старый выцветший диван", — поддержал ее один из пользователей.

Напомним, Кристиан Лубутен совместно с дизайнером Пьером Йовановичем выпустили стулья на шпильке. Каждый предмет мебели был так или иначе вдохновлен женскими образами, начиная от царицы Древнего Египта Нефертари и заканчивая танцовщицей Жозефиной Бейкер, а также Дитой фон Тиз.

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