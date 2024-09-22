"Експерт із лотереї": дівчина назвала числа, які найрідше приносять удачу (відео)

TikTok-блогерка зазначила, що варто уникати чисел, які пов'язані з якимись пам'ятними датами, адже тоді шанс буде мізерним. Дослідження показують, що це справді правда і головне обрати правильну стратегію.

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Люди роками можуть грати в лотерею, але ніяк не вигравати. При цьому одна дівчина стверджує, що є експертом у цій сфері і кілька лайфхаків допоможуть зірвати омріяний джекпот. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

TikTok-блогерка з ніком Makeitshinemoney розповіла, що є кілька чисел, які не можна обирати, якщо гравець у лотерею націлений на виграш, адже історія показує, що вони найрідше приносять удачу. Найголовніше, на її думку, обрати правильну стратегію.

"Уникайте чисел, пов'язаних із датами, такими як день народження або річниця. Ці числа знаходяться в діапазоні від 1 до 31, тому, незважаючи на те, що ймовірність вибору номера однакова, якщо ви граєте з числами, вищими за 31, це може збільшити шанс того, що вам не доведеться ділити приз з іншими гравцями", — заявила дівчина.

Деякі дослідження також вказують на те, що для виграшу краще не вибирати такі числа:

6;

18;

21;

30;

43;

48.

Це пов'язано з тим, що з жовтня 2015 року їх обирали найрідше в лотерейних номерах.

Також TikTok-блогерка рекомендує грати в менш популярні ігри, навіть попри те, що в результаті сума виграшу може виявитися меншою. Це в будь-якому разі збільшує шанси на перемогу.

Третя порада від Makeitshinemoney свідчить, що потрібно спробувати вивчити номери, які користуються популярністю. На поточний момент, як показує дослідження, йдеться про 37, 52, 58, 39, 42 і 27.

Нагадаємо, 15 липня повідомлялося, що подружжя виграло 27 млн доларів, "зламавши код" для перемоги в лотереях. Подвиги подружжя Селбі стали темою художнього фільму "Джеррі та Мардж грають по-крупному", що вийшов 2022 року. Чоловік і дружина грали в лотереї протягом дев'яти років.