Жінка думала, що виграла в лотерею $13 тисяч й не повірила своїм очам, коли почула правду

Емі Хаус планує завершити ремонт у будинку, а також купити автофургон, щоб відвідувати брата в Каліфорнії (США).

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40-річна переможниця лотереї Емі Хаус з міста Пул (Дорсет, США) думала, що виграла $13 тисяч й була вкрай здивованою, коли дізналася справжню суму. Про це пише видання Daily Star.

Емі, яка працює у пологовому відділенні лікарні, насправді виграла $330 тисяч й спочатку не могла повірити власним очам.

"Я не можу повірити, що це правда: "Боже мій! Це що, сон?". Казала собі, що це може бути десять, двадцять, тридцять… Ніколи не очікувала шестизначних чисел", — ділиться враженнями жінка.

Отримані гроші вона витратить на те, щоб якнайшвидше завершити прибудову до будинку, який вона ділить разом з чоловіком-електриком Томом, й проводити більше часу разом як сім'я.

Місис Хаус також хоче купити автофургон, щоб відвідувати брата в Каліфорнії (США).

"Можливо, на це варто звернути увагу, аби мати змогу кудись виїжджати на вихідні з нашим маленьким сином і трохи відпочити від ремонту, який, можливо, буде завершено", — додає Емі.

Американка зізналась, що на вулиці Мільйонер-стріт через кілька будинків від неї живуть ще одні переможці лотереї – 65-річний Браян Льюїс і його дружина Кріс, які зірвали аналогічний джекпот.

Браян Льюїс і його дружина Кріс також зірвали джекпот Фото: People's Postcode Lottery

"Я завжди мріяв про Range Rover, тож збираюся його купити. Не зовсім впевнений, який саме і де, але точно куплю", — зазначив Льюїс.

У пари п'ятеро дітей у віці від двадцяти до тридцяти років, і вони хочуть віддати частину грошей їм.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Говарда Кендалла-молодшого з Плімута (штат Массачусетс, США), який завдяки віщому сну виграв 1 мільйон доларів. За словами переможця, він планує розділити свій виграш із дітьми та онуками.

Також ми повідомляли, що подружжя виграло 27 млн доларів, "зламавши код" для перемоги в лотереях. Їхні подвиги стали темою художнього фільму "Велика гра Джеррі та Мардж", який вийшов у 2022 році. Чоловік і дружина грали в лотереї протягом дев'яти років.