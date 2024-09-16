Женщина думала, что выиграла в лотерею $13 тысяч и не поверила своим глазам, когда услышала правду

Эми Хаус планирует завершить ремонт в доме, а также купить автофургон, чтобы навещать брата в Калифорнии (США).

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40-летняя победительница лотереи Эми Хаус из города Пул (Дорсет, США) думала, что выиграла $13 тысяч и была крайне удивлена, когда узнала настоящую сумму. Об этом пишет издание Daily Star.

Эми, которая работает в родильном отделении больницы, на самом деле выиграла $330 тысяч и сначала не могла поверить собственным глазам.

"Я не могу поверить, что это правда: "Боже мой! Это что, сон?". Говорила себе, что это может быть десять, двадцать, тридцать... Никогда не ожидала шестизначных чисел", — делится впечатлениями женщина.

Полученные деньги она потратит на то, чтобы как можно быстрее завершить пристройку к дому, который она делит вместе с мужем-электриком Томом, и проводить больше времени вместе как семья.

Миссис Хаус также хочет купить автофургон, чтобы навещать брата в Калифорнии (США).

"Возможно, на это стоит обратить внимание, чтобы иметь возможность куда-то выезжать на выходные с нашим маленьким сыном и немного отдохнуть от ремонта, который, возможно, будет завершен", — добавляет Эми.

Американка призналась, что на улице Миллионер-стрит через несколько домов от нее живут еще одни победители лотереи — 65-летний Брайан Льюис и его жена Крис, которые сорвали аналогичный джекпот.

Брайан Льюис и его жена Крис также сорвали джекпот Фото: People's Postcode Lottery

"Я всегда мечтал о Range Rover, поэтому собираюсь его купить. Не совсем уверен, какой именно и где, но точно куплю", — отметил Льюис.

У пары пятеро детей в возрасте от двадцати до тридцати лет, и они хотят отдать часть денег им.

Напомним, ранее Фокус писал о Говарде Кендалле-младшем из Плимута (штат Массачусетс, США), который благодаря вещему сну выиграл 1 миллион долларов. По словам победителя, он планирует разделить свой выигрыш с детьми и внуками.

Также мы сообщали, что супруги выиграли 27 млн долларов, "взломав код" для победы в лотереях. Их подвиги стали темой художественного фильма "Большая игра Джерри и Мардж", который вышел в 2022 году. Муж и жена играли в лотереи в течение девяти лет.