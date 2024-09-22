"Эксперт по лотерее": девушка назвала числа, которые реже всего приносят удачу (видео)

TikTok-блогер отметила, что стоит избегать чисел, которые связаны с какими-то памятными датами, ведь тогда шанс будет мизерным. Исследования показывают, что это действительно правда и главное выбрать правильную стратегию.

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Люди годами могут играть в лотерею, но никак не выигрывать. При этом одна девушка утверждает, что является экспертом в этой сфере и несколько лайфхаков помогут сорвать желанный джекпот. Об этом говорится в материале Mirror.

TikTok-блогер с ником Makeitshinemoney рассказала, что есть несколько чисел, которые нельзя выбирать, если игрок в лотерею нацелен на выигрыш, ведь история показывает, что они реже всего приносят удачу. Самое главное, по ее мнению, выбрать правильную стратегию.

"Избегайте чисел, связанных с датами, такими как день рождения или годовщина. Эти числа находятся в диапазоне от 1 до 31, поэтому, несмотря на то, что вероятность выбора номера одинакова, если вы играете с числами выше 31, это может увеличить шанс того, что вам не придется делить приз с другими игроками", — заявила девушка.

Некоторые исследования также указывают на то, что для выигрыша лучше не выбирать следующие числа:

6;

18;

21;

30;

43;

48.

Это связано с тем, что с октября 2015 года их выбирали реже всего в лотерейных номерах.

Также TikTok-блогер рекомендует играть в менее популярные игры, даже несмотря на то, что в результате сумма выигрыша может оказаться меньше. Это в любом случае увеличивает шансы на победу.

Третий совет от Makeitshinemoney гласит, что нужно попытаться изучить номера, которые пользуются популярностью. На текущий момент, как показывает исследование, речь про 37, 52, 58, 39, 42 и 27.

Напомним, 15 июля сообщалось, что супруги выиграли 27 млн долларов, "взломав код" для победы в лотереях. Подвиги супругов Селби стали темой художественного фильма "Джерри и Мардж играют по-крупному", который вышел в 2022 году. Муж и жена играли в лотереи на протяжении девяти лет.