У Великій Британії затоплене приморське село приховує трагічну історію (фото)

Рибальське селище Гемптон-он-Сі проіснувало трохи більше пів сотні років перед тим, як повністю зникло під водою. Море безупинно наближалося до поселення.

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Колись успішне село Гемптон-он-Сі, розташоване на північному узбережжі графства Кент у Великій Британії, нині повністю затоплене морем. Залишки поселення можна побачити лише під час відпливу — це безлюдна смуга землі, яка має трагічну історію. Її переповіло видання The Mirror.

Гемптон-он-Сі було засноване в 1864 році як невелике рибальське селище, яке розвивалося завдяки компанії з видобутку устриць. З 1879-го його почали активно розширювати. Проте через руйнівну ерозію узбережжя жителі були змушені покинути свої домівки. До 1921 року село повністю зникло під водою.

За даними видання Kent Live, ще в 1890-х роках вода почала повільно наступати на село. Кульмінацією стала "Велика буря" 1897 року, коли величезні хвилі завдали шкоди будинкам, розташованим у районі Гернкліфф Гарденс, та ще більше наблизили море до поселення.

На початку 20-го століття більшість мешканців поселення покинули свої домівки Фото: Wiki Commons

Причиною швидкої ерозії було м'яке глиняне узбережжя Північного Кента, яке залишилося незахищеним після будівництва пірса. Останні жителі покинули Гемптон-он-Сі в 1916 році, а вже до 1921 року воно повністю занурилося під воду.

Сьогодні це місце спокійне та безлюдне, а єдиним нагадуванням про колишнє поселення є готель Hampton Inn, що стоїть на місці колишньої таверни для рибалок. Населена лише земля позаду Гемптон-он-Сі. Це приморське місто, яке тепер відоме та улюблене багатьма як Герн-Бей.

Нагадаємо, у Великій Британії жінка на автівці врізалася в історичну будівлю, де розмістився паб XVII століття. 25-річна Наташа Серл завдала власникам закладу шкоди на суму 53 тисячі фунтів стерлінгів.

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