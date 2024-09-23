В Великобритании затопленное приморское село скрывает трагическую историю (фото)

Рыбацкий поселок Хэмптон-он-Си просуществовал чуть более полусотни лет перед тем, как полностью исчез под водой. Море непрерывно приближалось к поселению.

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Некогда успешная деревня Хэмптон-он-Си, расположенная на северном побережье графства Кент в Великобритании, сейчас полностью затоплена морем. Остатки поселения можно увидеть только во время отлива — это безлюдная полоса земли, которая имеет трагическую историю. Ее пересказало издание The Mirror.

Хэмптон-он-Си был основан в 1864 году как небольшой рыбацкий поселок, который развивался благодаря компании по добыче устриц. С 1879 года его начали активно расширять. Однако из-за разрушительной эрозии побережья жители были вынуждены покинуть свои дома. К 1921 году село полностью исчезло под водой.

По данным издания Kent Live, еще в 1890-х годах вода начала медленно наступать на деревню. Кульминацией стала "Великая буря" 1897 года, когда огромные волны нанесли ущерб домам, расположенным в районе Гернклифф Гарденс, и еще больше приблизили море к поселению.

В начале 20-го века большинство жителей поселения покинули свои дома Фото: Wiki Commons

Причиной быстрой эрозии было мягкое глиняное побережье Северного Кента, которое осталось незащищенным после строительства пирса. Последние жители покинули Хэмптон-он-Си в 1916 году, а уже к 1921 году он полностью погрузился под воду.

Сегодня это место спокойное и безлюдное, а единственным напоминанием о бывшем поселении является отель Hampton Inn, стоящий на месте бывшей таверны для рыбаков. Населена только земля позади Хэмптон-он-Си. Это приморский город, который теперь известен и любим многими как Герн-Бей.

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