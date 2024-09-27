Можна рік не працювати: дві великі рибини принесли чоловікам $18 000 доларів (фото)

Цей різновид риб зазвичай надає перевагу глибоководним місцям, а у морському гирлі їх помічають вкрай рідко.

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Під час риболовлі в гирлі Бенгальської затоки поблизу Діги, що в Західній Бенгалії, група чоловіків зловила дев'ять гігантських рибин виду Telia Sila. Дві особини вагою близько 1 центнера та 99 кілограмів вдалось продати за 7500 рупій за кілограм. Тож тепер щасливчикам можна не працювати упродовж певного періоду. Про це повідомляє Kalinga TV.

За словами рибалок, цей вид зазвичай надає перевагу глибоководним місцям, а у морському гирлі їх помічають дуже рідко. Цінність кожного окремого екземпляру визначають залежно від статі та ваги. Зокрема, з пащі, яка є однією з найдорожчих частин риби, можна виготовляти ліки, які рятують пацієнтам життя. Крім того, її вживають для омолодження завдяки високому вмісту колагену, а також експортують за кордон.

Улов індійських рибаків Фото: колаж Фокус

Коли улов привезли в місто Дінгха, зібрався цілий натовп, щоб подивитися на дивовижу.

У підсумку найбільші особини — пара 100-кілограмових риб — принесли рибалкам 1,5 мільйона рупій (близько 18 000 доларів США), тобто їх продали приблизно по 8000 рублів за кілограм.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що двоє австралійців під час прогулянки на острові Топ-Енд виловили одну з найрідкісніших риб у світі. Як можна побачити на опублікованому у мережі кадрі, чоловіки тримають гігантську рибу-веслоноса з головою, схожою на голову коня, очима розміром з тарілку та довгим тілом.

Крім того, біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.