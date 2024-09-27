Можно год не работать: две большие рыбы принесли мужчинам $18 000 долларов (фото)

Эта разновидность рыб обычно ищет глубоководные места, а в морском устье их замечают крайне редко.

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Во время рыбалки в устье Бенгальского залива вблизи Диги, что в Западной Бенгалии, группа мужчин поймала девять гигантских рыб вида Telia Sila. Два экземпляра весом около 1 центнера и 99 килограммов удалось продать за 7500 рупий за килограмм. И теперь счастливчикам можно не работать в течение определенного периода, сообщает Kalinga TV.

По словам рыбаков, этот вид обычно предпочитает глубоководные места, а в морском устье их замечают очень редко. Ценность каждого отдельного экземпляра определяют в зависимости от пола и веса. В частности, из пасти, являющейся одной из самых дорогих частей рыбы, можно изготавливать лекарства, которые спасают пациентам жизнь. Кроме того, ее употребляют для омоложения благодаря высокому содержанию коллагена, а также экспортируют за границу.

Улов индийских рыбаков Фото: коллаж Фокус

Когда улов привезли в город Дингха, собралась целая толпа, чтобы посмотреть на это.

В итоге самые крупные особи — пара 100-килограммовых рыб — принесли рыбакам 1,5 миллиона рупий (около 18 000 долларов США), то есть их продали примерно по 8000 рублей за килограмм.

Напомним, ранее Фокус писал, что два австралийца во время прогулки на острове Топ-Энд выловили одну из самых редких рыб в мире. Как можно увидеть на опубликованном в сети кадре, мужчины держат гигантскую рыбу-веслоноса с головой, похожей на голову лошади, глазами размером с тарелку и длинным телом.

Кроме того, у побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.