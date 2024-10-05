Американець заощадив за чотири місяці $50 тисяч, повністю змінивши спосіб життя (відео)

Чоловік став ночувати у своїй машині і працювати по десять годин кур'єром із доставки їжі, щоб відкласти грошей на мрію всього життя — власний будинок.

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24-річний Майкл Хікі зі США знайшов незвичайний спосіб заощадити гроші, щоб здійснити свою мрію — побудувати власний будинок. Для цього він вирішив жити в машині та заробляти на доставці їжі через DoorDash, що дало йому змогу за чотири місяці відкласти понад 50 тисяч доларів. Про це розповіли в Daily Mirror.

Чоловік поставив собі за мету накопичити 60 тисяч доларів за шість місяців. Щоб досягти цієї суми, він не тільки працював кур'єром по 10 годин на день, а й активно веде соціальні мережі, роблячи свої пригоди доступними для 669 000 підписників.

Звичайний день Майкла складається з кількох головних моментів. Спочатку він шукає місце для ночівлі, де можна припаркувати машину на ніч. Потім починається кур'єрська зміна DoorDash, де він доставляє їжу та напої, заробляючи до 300 доларів на день.

Але справжні гроші йому приносять соціальні мережі, додаючи до зарплати ще кілька сотень доларів. Платформа YouTube заплатила йому 385 доларів, TikTok — 114 доларів, Facebook — 63 долари, а Instagram — 65 доларів. Отже, Майкл може заробити 927 доларів на день, і витрачати частину грошей тільки на їжу і бензин.

Зекономлені гроші американець планує вкласти в купівлю землі та будівництво маленького будинку у Флориді. Такі крихітні будинки стали популярними в США завдяки їхній доступності та екологічності. Цей тренд зростає, оскільки багато американців вважають ставки за іпотекою грабіжницькими, тому до 2026 року ринок таких будинків може досягти 3,5 млрд доларів.

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Підписники Майкла не тільки підтримують його, а й пропонують допомогу, хоча й не всі поділяють його ентузіазм, вказуючи на важкі умови його життя. Причому дехто вбачає в його історії відображення складнощів сучасної економіки, де люди змушені вдаватися до крайніх заходів заради скромного житла.

"Жодних претензій до тебе, бро, але це відверта антиутопія. Якби по Fox News показали, що в Китаї за комунізму люди змушені жити в машині й роками виконувати рутинну роботу без нормальної їжі та медичного обслуговування, тільки щоб одного дня отримати будинок розміром із сарай, ми б сказали, що це держава, що не відбулася, і яка ненавидить свій народ", — написав Майклу один із підписників.

Раніше ми писали, що покинутий аеропорт за 22 мільярди доларів перетвориться на місто для 55 000 жителів.