Американец сэкономил за четыре месяца $50 тысяч, полностью изменив образ жизни (видео)

Мужчина стал ночевать в своей машине и работать по десять часов курьером по доставке еды, чтобы отложить денег на мечту всей жизни — собственный дом.

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24-летний Майкл Хики из США нашел необычный способ сэкономить деньги, чтобы осуществить свою мечту – построить собственный дом. Для этого он решил жить в машине и зарабатывать на доставке еды через DoorDash, что позволило ему за четыре месяца отложить более 50 тысяч долларов. Об этом рассказали в Daily Mirror.

Мужчина поставил себе за цель накопить 60 тысяч долларов за шесть месяцев. Чтобы достичь этой суммы, он не только работал курьером по 10 часов в день, но и активно ведет социальные сети, делая свои приключения доступными для 669 000 подписчиков.

Обычный день Майкла состоит из нескольких главных моментов. Сначала он ищет место для ночлега, где можно припарковать машину на ночь. Затем начинается курьерская смена DoorDash, где он доставляет еду и напитки, зарабатывая до 300 долларов в день.

Но настоящие деньги ему приносят социальные сети, добавляя к зарплате еще несколько сотен долларов. Платформа YouTube заплатила ему 385 долларов, TikTok — 114 долларов, Facebook — 63 доллара, а Instagram — 65 долларов. Итого, Майкл может заработать 927 долларов в день, и тратить часть денег только на еду и бензин.

Сэкономленные деньги американец планирует вложить в покупку земли и строительство маленького дома во Флориде. Такие крошечные дома стали популярны в США благодаря их доступности и экологичности. Этот тренд растет, так как многие американцы считают ставки по ипотеке грабительскими, поэтому к 2026 году рынок таких домов может достичь 3,5 млрд долларов.

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Подписчики Майкла не только поддерживают его, но и предлагают помощь, хотя и не все разделяют его энтузиазм, указывая на тяжелые условия его жизни. Причем некоторые видят в его истории отражение сложностей современной экономики, где люди вынуждены прибегать к крайним мерам ради скромного жилья.

"Никаких претензий к тебе, бро, но это откровенная антиутопия. Если бы по Fox News показали, что в Китае при коммунизме люди вынуждены жить в машине и годами выполнять рутинную работу без нормальной еды и медицинского обслуживания, только чтобы однажды получить дом размером с сарай, мы бы сказали, что это несостоявшееся государство, которое ненавидит свой народ", — написал Майклу один из подписчиков.

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