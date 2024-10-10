"Таке неможливо вигадати": найкращі подружки одночасно народили своїх синів (фото)

Керолінн Шада та Калі Гейнор дізнались про вагітність у травні 2024 року й припускали, що народжуватимуть разом, але й гадки не мали, що станеться такий збіг.

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Дві американки з Флориди (США), Керолінн Шада та Калі Гейнор, стали матерями в один і той же день. Обидві жінки дізнались про вагітність у травні 2024 року й припускали, що народжуватимуть разом, але й гадки не мали, що станеться такий збіг. Про цю неймовірну історію вони розповіли на своїх сторінках в Instagram.

"Між нашими термінами була різниця у вісім днів, тому ми жартували про те, що можемо опинитися в лікарні одночасно, але ніколи не думали, що наші хлопчики народяться в один день", — прокоментувала Керолінн.

У серпні в жінок почалися пологи — вони народили своїх синів в одному пологовому будинку.

"Дорогоцінний хлопчик Калі народився після опівночі у вівторок. Лікарня була переповнена, тому через декілька годин після пологів її перевезли до приймального відділення, а вранці мене поклали до тієї ж палати. Мій син з’явився на світ трохи пізніше того ж дня з тією ж групою акушерок. Таке не можна вигадати!" — розповіла Шада.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка на прізвище Лі з Китаю, яка живе з двома матками — рідкісною медичною патологією, у вересні народила порізно зачатих дітей. За статистикою, від цього розладу страждають лише 0,3% жінок у всьому світі. Паралельна вагітність трапляється вкрай рідко, але ще менше випадків, коли жінка народжує здорових дітей.

А от 55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці.