"Такое невозможно придумать": лучшие подруги одновременно родили своих сыновей (фото)

Кэролинн Шада и Кали Гейнор узнали о беременности в мае 2024 года и предполагали, что будут рожать вместе, но понятия не имели, что произойдет такое совпадение.

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Две американки из Флориды (США), Кэролинн Шада и Кали Гейнор, стали матерями в один и тот же день. Обе женщины узнали о беременности в мае 2024 года и предполагали, что будут рожать вместе, но понятия не имели, что произойдет такое совпадение. Об этой невероятной истории они рассказали на своих страницах в Instagram.

"Между нашими сроками была разница в восемь дней, поэтому мы шутили о том, что можем оказаться в больнице одновременно, но никогда не думали, что наши мальчики родятся в один день", — прокомментировала Кэролинн.

В августе у женщин начались роды — они родили своих сыновей в одном роддоме.

"Драгоценный мальчик Кали родился после полуночи во вторник. Больница была переполнена, поэтому через несколько часов после родов ее перевезли в приемное отделение, а утром меня положили в ту же палату. Мой сын появился на свет чуть позже в тот же день с той же группой акушерок. Такое нельзя придумать!" — рассказала Шада.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина по фамилии Ли из Китая, которая живет с двумя матками — редкой медицинской патологией, в сентябре родила порознь зачатых детей. По статистике, от этого расстройства страдают лишь 0,3% женщин во всем мире. Параллельная беременность случается крайне редко, но еще меньше случаев, когда женщина рожает здоровых детей.

А вот 55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у нее никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте.