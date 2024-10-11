Новий рекорд Книги Гіннеса: чоловік піднявся на Еверест у себе вдома (відео)

Свій вчинок чоловік пояснив тим, що під час завершення пандемії коронавірусу в нього накопичилися ментальні проблеми. Тому він вирішив здійснити такий "підйом" та зібрати кошти для благодійних організацій.

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Американець з Лас-Вегаса Шон Грізлі піднявся на висоту Евересту (8 850 м) у себе вдома. Для цього чоловік вирішив підійматися та спускатися по сходах у своєму будинку, аби побити відповідний рекорд Книгу рекордів Гіннесса за найшвидший час підйому та спуску на висоту гори Еверест сходами. Про це пише UPI.

Медіа пише, що Шону для досягнення цього рекорду потрібно було зробити підйом і спуск по сходах у своєму будинку на дистанцію у 29 031 фут і 5.5 дюймів (8848.788 м). Свій підйом чоловік показував у прямій трансляції на Youtube, досягнувши своєї мети за 22 години 57 хвилин і 2 секунди.

Шон додав деякі власні правила: під час "підйому на Еверест сходами" він ніколи не мав торкатися перил. За його словами, все пояснюється тим, що "на Евересті такого немає".

Мотивацію свого вчинку чоловік розповів у інтерв'ю для Книги рекордів Гіннеса.

"Я вирішив побити цей рекорд, тому що ніхто раніше не робив цього, у всякому разі, не з [висоти] рівня моря", — сказав Грізлі та додав, що цей "підйом" має за мету допомогти у важливій справі.

Шон каже, що хотів зібрати гроші на запобігання самогубствам, тож вирішив об'єднати дві мети в одну.

"Ми наближалися до кінця пандемії COVID-19 і в мене було багато метальних проблем і негараздів, тому ця благодійна акція мені дуже близько до серця", — резюмував чоловік.

Нагадаємо, Фокус писав, що українка Антоніна Самойлова зійшла на Еверест та Лхоцзе за добу і встановила новий рекорд. Своє сходження Тоня присвятила загиблому воїну Грянику Олександру, який все життя мріяв зійти на Еверест. Альпіністка підняла його фото на вершину світу і зробила світлину аби закарбувати цей момент назавжди.

Раніше Верховний суд Непалу обмежив кількість підйомів на найвищий пік планети. Це пояснюють тим, що зросла кількість випадків смерті в заторах під час сходження на вершину.