Новый рекорд Книги Гиннеса: мужчина поднялся на Эверест у себя дома (видео)

Свой поступок мужчина объяснил тем, что во время завершения пандемии коронавируса у него накопились ментальные проблемы. Поэтому он решил осуществить такой "подъем" и собрать средства для благотворительных организаций.

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Американец из Лас-Вегаса Шон Гризли поднялся на высоту Эвереста (8 850 м) у себя дома. Для этого мужчина решил подниматься и спускаться по лестнице в своем доме, чтобы побить соответствующий рекорд Книги рекордов Гиннесса за самое быстрое время подъема и спуска на высоту горы Эверест по лестнице. Об этом пишет UPI.

Медиа пишет, что Шону для достижения этого рекорда нужно было сделать подъем и спуск по лестнице в своем доме на дистанцию в 29 031 футов и 5.5 дюймов (8848.788 м). Свой подъем мужчина показывал в прямой трансляции на Youtube, достигнув своей цели за 22 часа 57 минут и 2 секунды.

Шон добавил некоторые собственные правила: во время "подъема на Эверест по лестнице" он никогда не должен был касаться перил. По его словам, все объясняется тем, что "на Эвересте такого нет".

Мотивацию своего поступка мужчина рассказал в интервью для Книги рекордов Гиннеса.

"Я решил побить этот рекорд, потому что никто раньше не делал этого; во всяком случае, не с [высоты] уровня моря", — сказал Гризли и добавил, что этот "подъем" имеет целью помочь в важном деле.

Шон говорит, что хотел собрать деньги на предотвращение самоубийств, поэтому решил объединить две цели в одну.

"Мы приближались к концу пандемии COVID-19, и у меня было много метальных проблем и неурядиц, поэтому эта благотворительная акция мне очень близко к сердцу", — резюмировал мужчина.

Напомним, Фокус писал, что украинка Антонина Самойлова взошла на Эверест и Лхоцзе за сутки и установила новый рекорд. Свое восхождение Тоня посвятила погибшему воину Грянику Александру, который всю жизнь мечтал взойти на Эверест. Альпинистка подняла его фото на вершину мира и сделала фотографию, чтобы запечатлеть этот момент навсегда.

Ранее Верховный суд Непала ограничил количество подъемов на самый высокий пик планеты. Это объясняют тем, что возросло количество случаев смерти в пробках во время восхождения на вершину.