Чоловік пригрозив дружині піти з дому, коли побачив її кулінарні "шедеври": що вона наготувала

Автор історії зізнався, що змушений готувати їжу після довгого робочого дня, поки його 31-річна дружина байдикує вдома. Попри всі спроби навчити її азам кулінарії, прогресу поки що немає.

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Користувач Reddit, зареєстрований у мережі під ніком Plastic Voice, розповів, що його дружина настільки безпорадна на кухні, що він задумався про розлучення. У якийсь момент чоловікові навіть стало цікаво, чи вона не спеціально саботує приготування їжі, щоб перекласти цей обов’язок на нього.

"Загалом все чудово, але мене турбує, що кохана зовсім не вміє готувати. Спочатку мене це влаштовувало, бо я сам люблю займатися приготуванням їжі. Однак тепер це стало тягарем", — написав 28-річний автор історії на популярному форумі у Reddit.

Він зізнається, що змушений готувати їжу після довгого робочого дня, поки його 31-річна дружина байдикує вдома. Попри всі спроби навчити її азам кулінарії, прогресу поки що немає.

У коментарях Plastic Voice зізнався, що не знав про цей факт до одруження.

"Вона відмовляється готувати й стверджує, що в тому немає нічого поганого. Це стало приводом для постійних конфліктів між нами", — продовжив користувач мережі.

Чоловік зізнався, що не знав про безпорадність дружини в кулінарії до одруження Фото: Freepik

Проблема досягла апогею, коли до подружжя на вечерю прийшла свекруха й запропонувала невістці допомогу в приготуванні їжі, доручивши процес нарізання фруктів. Однак та не могла зрозуміти, як правильно тримати ножа.

"Моя мама подивилася, як вона ріже фрукти, а потім вигукнула: "Чесно кажучи, це трохи жалюгідно, що ти навіть не знаєш, як відрізати шматочок фрукта у твоєму віці", — додав чоловік.

Після того, як його мама пішла, дружина розсердилася, що благовірний не захистив її від родички й поставив у незручне становище.

Користувачі Reddit розділились в оцінках. Одні стали на захист жінки, а інші почали дорікати їй через несамостійність відсутність базових навичок.

"Кожна доросла людина має володіти базовими навичками приготування їжі, зокрема користуватися ножем, щоб нарізати фрукти";

"Вона у вас просто лінива, бо навіть не питає, як це зробити, якщо справді не знає";

"Зварити макарони чи розігріти соус з фрикадельками зовсім нескладно. Є дуже багато простих страв з мінімальною кількістю інструкцій. Тому виправдання їй немає".

Зрештою, автор історії резюмував: "Якщо ситуація не зміниться, я піду з дому".

До речі, опитування Гарвардської бізнес-школи показало, що розподіл домашніх обов'язків може стати причиною розриву стосунків. Згідно з дослідженням, 25% учасників заявили, що саме через це подали на розлучення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що користувач під ніком A1Tango несподівано розкрив секрет своєї 23-річної коханої, знайшовши її таємний акаунт в Instagram. До цього пара чотири роки перебувала у романтичних стосунках.

А от 29-річна Меган МакҐі з Вірджинії, що в США, викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою мобільного застосунку. У листопаді 2020 року, після чотирьох років стосунків, її коханий раптово захотів зробити "перерву". Жінка відразу запідозрила, що чоловік зраджує.