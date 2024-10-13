Муж пригрозил жене уходом из дома, когда увидел ее кулинарные "шедевры": что она приготовила

Автор истории признался, что вынужден готовить еду после долгого рабочего дня, пока его 31-летняя жена бездельничает дома. Несмотря на все попытки научить ее азам кулинарии, прогресса пока нет.

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Пользователь Reddit, зарегистрированный в сети под ником Plastic Voice, рассказал, что его жена настолько беспомощна на кухне, что он даже задумался о разводе. В какой-то момент мужчине даже стало интересно, не саботирует ли она специально приготовление пищи, чтобы переложить эту обязанность на него.

"В целом все прекрасно, но меня беспокоит, что любимая совсем не умеет готовить. Сначала меня это устраивало, потому что я сам люблю заниматься приготовлением пищи. Однако теперь это стало обузой", — написал 28-летний автор истории на популярном форуме в Reddit.

Он признается, что вынужден готовить еду после долгого рабочего дня, пока его 31-летняя жена бездельничает дома. Несмотря на все попытки научить ее азам кулинарии, прогресса пока нет.

В комментариях Plastic Voice признался, что не знал об этом факте до женитьбы.

"Она отказывается готовить и утверждает, что в том нет ничего плохого. Это стало поводом для постоянных конфликтов между нами", — продолжил пользователь сети.

Муж признался, что не знал о беспомощности жены в кулинарии до женитьбы Фото: Freepik

Проблема достигла апогея, когда к супругам на ужин пришла свекровь и предложила невестке помощь в приготовлении пищи, поручив процесс нарезания фруктов. Однако та не могла понять, как правильно держать нож.

"Моя мама посмотрела, как она режет фрукты, а потом воскликнула: "Честно говоря, это отвратительно, что ты даже не знаешь, как отрезать кусочек фрукта в твоем возрасте", — добавил мужчина.

После того, как его мама ушла, жена рассердилась, что благоверный не защитил ее от родственницы и поставил в неловкое положение.

Пользователи Reddit разделились в оценках. Одни стали на защиту женщины, а другие начали упрекать ее из-за несамостоятельности и отсутствия базовых навыков.

"Каждый взрослый человек должен обладать базовыми навыками приготовления пищи, в частности пользоваться ножом, чтобы нарезать фрукты";

"Она у вас просто ленивая, потому что даже не спрашивает, как это сделать, если действительно не знает";

"Сварить макароны или разогреть соус с фрикадельками совсем несложно. Есть очень много простых блюд с минимальным количеством инструкций. Поэтому оправдания ей нет".

В конце концов, автор истории резюмировал: "Если ситуация не изменится, я уйду из дома".

Кстати, опрос Гарвардской бизнес-школы показал, что распределение домашних обязанностей может стать причиной разрыва отношений. Согласно исследованию, 25% участников заявили, что именно из-за этого подали на развод.

Напомним, ранее Фокус писал, что пользователь под ником A1Tango неожиданно раскрыл секрет своей 23-летней возлюбленной, найдя ее тайный аккаунт в Instagram. До этого пара четыре года находилась в романтических отношениях.

А вот 29-летняя Меган МакГи из Вирджинии, что в США, разоблачила измену своего жениха-военнослужащего с помощью мобильного приложения. В ноябре 2020 года, после четырех лет отношений, ее возлюбленный внезапно захотел сделать "перерыв". Женщина сразу заподозрила, что муж изменяет.